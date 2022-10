Gli ascolti del martedì: vince la Champions su Canale 5, Morgane chiude al 15%

Gli ascolti del 25 settembre 2022: vince la Champions su Canale 5 con l'eliminazione della Juventus dalla competizione europea

Una serata sicuramente da dimenticare per i tifosi della Juventus: i bianconeri ieri infatti, perdendo contro il Benfica, hanno detto addio alla Champions. E anche per Mediaset che sicuramente si gode oggi il successo per la serata, con gli ascolti al 20% e oltre 4 milioni di spettatori. Ma con una squadra in mano in Champions, con una squadra come la Juve, la più tifata in Italia, si perde una bella fetta di pubblico che avrebbe seguito le fasi successive della competizione. Non è il periodo migliore per le italiane in Europa e c’era quindi anche da aspettarselo.

Gli ascolti del 25 ottobre vedono quindi Canale 5 in testa, con oltre 4 milioni di spettatori e a seguire invece Rai 1. Con l’ultima puntata di Morgane, la rete ammiraglia Rai si piazza al secondo posto. Da sottolineare che Morgane, pur non brillando come la prima stagione, sfiora i 3 milioni di spettatori e fa nettamente meglio di Sopravvissuti, una delle fiction che la Rai ha tanto pubblicizzato in questa stagione. E chissà che la serie con Lino Guanciale non abbia sorti simili: un successo in Francia, dove andrà presto in onda…

Gli ascolti del 25 ottobre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale5 Benfica-Juventus di Champions League ha incollato davanti al video 4.424.000 spettatori con uno share del 20.5%

Morgane – Detective Geniale 2 ha conquistato 2.885.000 spettatori pari al 15.2% di share.

Su Rai2 Il Collegio arriva a 928.000 spettatori (5%). Non si riprende il reality di Rai 2 che a quanto pare, è destinato ad ascolti di questo genere, senza i grandi risultati ai quali aveva abituato la rete in passato. Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.259.000 spettatori pari all’8.8% ; si cala questa settimana, complice probabilmente anche la Champions.

Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 900.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 925.000 spettatori (6%). Su La7 DiMartedì registra 1.341.000 spettatori pari al 7.5%. La7 conquista la gara tra talk. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta dei Sultani segna 566.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Redemption – Identità nascoste è visto da 356.000 spettatori (1.8%).