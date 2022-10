Luca Tommassini: “Mamma porta ancora i segni delle violenze di mio padre”

Luca Tommassini e mamma Lina ricordano il dolore e le violenze del passato, sempre mano nella mano

Per la prima volta Luca Tommassini in un’intervista televisiva con mamma Lina ed è a Oggi è un altro giorno che insieme ricordano le violenze subite. Il padre di Luca Tommasini era violento e non ha mai accettato le sue scelte, le sue passioni, mai assecondato i suoi sogni. Luca e mamma Lina sorridono tenendosi per mano, oggi c’è un’altra vita per entrambi ma il ballerino e coreografo ammette che non sarà mai del tutto a suo agio davanti agli altri, che non si sentirà “mai abbastanza”. Tutti i 9 mesi della gravidanza in ospedale, è così che la madre ha atteso il suo adorato Luca. Nella loro storia familiare c’è il padre di Luca contrario a tutto, violento, non gli stava bene niente, secondo lui suo figlio avrebbe dovuto fare il meccanico e non ballare. Sua madre invece lo mandava di nascosto alla scuola di danza, di nascosto dal marito ha messo i soldi in tasca e ha accontentato suo figlio che voleva fare sia il corso di danza classica che moderna. Non aveva i soldi necessari ma per il suo Luca avrebbe fatto di tutto.

La mamma di Luca Tommassini a Oggi è un altro giorno

Ancora oggi la mamma porta i segni delle violenze del marito… ha provato una sera a denunciare ai carabinieri ma loro le hanno detto di tornare a casa. “Per uno schiaffo signora, vada a casa” ed è così che la mamma l’ha cresciuto con tutti gli esempi del padre, tutto quello che non doveva fare. Luca Tommassini ha imparato a fare tutto quello che suo padre Mauro non sapeva fare.

Aveva nemmeno 10 anni quando la madre andò in un coma per un calcio di suo marito. Erano andati a chiedergli i soldi per la spesa, perché spesso li lasciava senza una lira, senza nulla da mangiare.

Hanno sempre avuto tutti contro, tutta la famiglia, ma la mamma non ha mai abbassato la testa, nonostante le botte diceva al suo Luca di stare a testa alta.

“Lei è la donna che amo e che ho amato di più” sono tante le dichiarazioni d’amore del ballerino a sua madre, parole dolci e di gratitudine dette tra i racconti di dolore e violenza. Una volta è rimasto per ore senza parlare dopo che il padre gli tirò un posacenere di cristallo pesantissimo sulla faccia. Quando le visite dallo psicologo erano per pochi mamma Lina ha fatto anche questo per Luca, sempre di nascosto, sempre mettendo da parte un po’ alla volta i soldi necessari per suo figlio, per dargli tutto il necessario, perché voleva che la sua vita fosse diversa. Luca è diventato ricco e famoso ma la famiglia resta il bene più prezioso. C’è una sorpresa, in studio entrano la sorella e il nipote di Luca; una famiglia semplice e piena d’amore.