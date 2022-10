La Rai licenzia Memo Remigi: “Ha violato il codice etico dell’azienda”

Per la Rai Memo Remigi è fuori dal programma, licenziato da Oggi è un altro giorno dopo la mancanza di rispetto a Jessica Morlacchi

E’ imbarazzante parlare di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, non sarà stato semplice nemmeno per la Rai prendere questa decisione e licenziare Memo Remigi, ma la scelta è ovviamente quella giusta. Memo Remigi ha mancato di rispetto a Jessica Morlacchi, nei video pubblicati sui social si vede il cantautore che la palpeggia. Tutto è esploso perché tutti hanno visto, questo non significa che Memo Remigi sarebbe rimasto al suo posto nel programma di Serena Bortone ma che forse avrebbe salvato la faccia, ma solo perché anziano. La Rai conferma la risoluzione del contratto, lo dichiara con una nota alla stampa, lo licenzia e non farà più parte di Oggi è un altro giorno. Non abbiamo dubbi che la Rai abbia agito nel modo migliore ma non tutti la pensano allo stesso modo. Quelli che Serena Bortone considera i suoi “affetti stabili” stanno vivendo da giorni un tormento che possiamo immaginare. Memo Remigi era stato sospeso, da giorni non era più al piano, non accompagnava più proprio Jessica. Hanno tentato di salvare il salvabile ma la nota della Rai arriva a poche ore dalle parole di Serena Bortone contro il comportamento di Memo Remigi e di piena solidarietà per Jessica Morlacchi.

Memo Remigi fuori da Oggi è un altro giorno, dopo la sospensione

“A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”.

Da Rai News: “La Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma Oggi è un altro giorno dopo il caso di palpeggiamento a Jessica Morlacchi”.