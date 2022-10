Antonella Clerici a Selvaggia Lucarelli: “Ho pianto tanto sentendo il tuo racconto”

Selvaggia Lucarelli ospite di Antonella Clerici racconta della sua famiglia di origine

Selvaggia Lucarelli ospite di Antonella Clerici nella puntata di oggi 28 ottobre 2022 di E’ sempre mezzogiorno ma il desiderio non è quello di parlare di Lorenzo Biagiarelli. Antonella Clerici non vuole cadere nello stesso errore che a Ballando con le Stelle fa arrabbiare il suo esperto in cucina. “Lo sappiamo che è il tuo fidanzato, basta… Io ho pianto tanto sentendo il tuo racconto di un amore tossico, perché tutte, chi può e chi meno l’abbiamo vissuto” la conduttrice ha voglia di far conoscere al suo pubblico Selvaggia Lucarelli, il suo modo di scrivere, di raccontare, soprattutto di raccontarsi. Indirizza tutti ai suoi podcast, lei li ascolta sempre quando è in macchina, nel viaggio del ritorno a casa dopo le puntate.

“Sentivo l’esigenza di mettere un po’ le cose in ordine…” la Lucarelli non è dura solo con gli altri, è dura prima di tutto con se stessa, come sempre obiettiva. “La famiglia non è ciò che ci hanno insegnato ma è ciò che abbiamo respirato, la famiglia di origine è una specie di timbro e non ci rendiamo conto di quanto noi siamo il risultato di quella famiglia, quindi mi sono interrogata sui miei genitori” il suo racconto inizia dai suoi ricordi ma arriva al presente, alla famiglia che ha voluto e che da quest’anno comprende anche suo padre, perché è andato a vivere con lei, con Lorenzo, con il figlio e i gatti.

“Mio padre sempre ad ascoltare la musica classica c’era in casa ma non era con noi emotivamente – ricorda il passato, la famiglia di origine – Mia mamma sempre perennemente arrabbiata perché non era diventata quello che voleva”.

La madre che oggi ha purtroppo l’Alzheimer era però molto felice dei risultati raggiunti da sua figlia Selvaggia. E la Lucarelli pensa a quando era bambina e si prometteva che sarebbe diventata da grande quello che la madre non era riuscita a fare. Tutto torna.

Impossibile non parlare di Lorenzo: “E’ un uomo di oggi, incredibilmente collaborativo, io non ho voglia di stirare, io faccio le lavatrici e lui stira. Mio padre ha stabilito che il suo preferito è Lorenzo, poi il nipote, i gatti e il fanalino di coda sono io”.