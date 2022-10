Iva Zanicchi fuori da Ballando con le stelle 2022? Il rumor

Spunta una indiscrezione: Iva Zanicchi potrebbe lasciare Ballando con le stelle 2022

In un video postato sui social, ieri pomeriggio Milly Carlucci aveva parlato di una giornata parecchio complicata per tutta la squadra di Ballando con le stelle 2022. Nel video però la conduttrice, non faceva nessun riferimento a Iva Zanicchi ma raccontava solo dell’infortunio di Gabriel Garko che purtroppo ieri, si è fatto male a un braccio e potrebbe non essere in grado di esibirsi domani sera nello show del sabato di Rai 1. Perchè la conduttrice avrebbe dovuto fare riferimento a Iva Zanicchi? Lo rivela in anteprima il sito Davidemaggio.it che è in grado di svelare un retroscena. Pare infatti che Iva Zanicchi domani sera potrebbe non essere più una delle protagoniste di Ballando con le stelle.

Molti spettatori, dopo questa notizia iniziata a circolare anche sui social, hanno iniziato a pensare che dopo i fatti accaduti a Memo Remigi fosse magari arrivato anche per Iva Zanicchi un qualche provvedimento, dopo le parole usare nei confronti della Lucarelli. Ma i giornalisti di Davidemaggio.it rivelano che l’assenza di Iva Zanicchi dal programma di Rai 1, non è legata a tutto questo. E non ci sarebbe di mezzo neppure un infortunio. Iva Zanicchi infatti, avrebbe dovuto lasciare Roma e Ballando con le stelle per alcuni problemi familiari. E se questa notizia fosse confermata, la speranza per tutti, a prescindere dal ballo e dallo spettacolo, è che Iva possa risolvere il prima possibile.

Iva Zanicchi lascia Ballando con le stelle 2022?

Acquistano quindi un senso maggiore le parole di Milly Carlucci che ieri, aveva parlato di una giornata difficilissima per la squadra di Ballando con le stelle, forse perchè appunto, era già arrivata la decisione di Iva, di allontanarsi, magari anche solo per poco, dalla famiglia di Ballando. Tutte supposizioni al momento, che potrebbero trovare conferme o smentite solo domani sera, sulla pista di Ballando con le stelle.