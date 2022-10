Tapiro a Memo Remigi: “Un gioco tra amici finito male”

Tapiro d'oro a Memo Remigi e durante la consegna ecco cosa ha detto il cantautore sull'errore commesso con Jessica Morlacchi

Non poteva mancare la consegna del tapiro d’oro di Striscia a Memo Remigi. Consegna appena mostrata su Canale 5 durante il tg satirico e si scopre il tapiro d’oro è avvolto da un polpo. C’è da ridere? Memo Remigi ha palpeggiato il sedere di Jessica Morlacchi in diretta tv, la situazione è sfuggita di mano al cantautore. Licenziato dalla Rai non metterà più piede a Oggi è un altro giorno ma a Valerio Staffelli che gli consegna il tapiro confessa che si sente un pirla e che quello potrebbe definirlo un Tapirlo. Arrivano le sue scuse ma non basteranno: “Mi scuso con Jessica, con Serena Bortone, con la Rai e anche con il pubblico – e aggiunge – Mi sono sempre comportato in maniera pulita, ma stavolta ho commesso un grave errore: è stato un gioco tra amici venuto male“.

Memo Remigi parla di gioco, Staffelli gli chiede: “Che gioco è toccare il cul0 a una persona?”

Pessima la risposta di Memo Remigi che cerca di sdrammatizzare: “A volte porta fortuna ma questa volta no”. Prosegue pensando alla conduttrice di Oggi è un altro giorno: “Credo che Serena in questa cosa non c’entri niente, è un ordine, un comando arrivato dall’alto e anche lei ha dovuto accettare questa cosa…” ne è sicuro. Ripensa ai suoi ex affetti stabili, al gruppo che includeva anche lui fino a pochi giorni fa: “Eravamo amiconi con tutto il gruppo, si scherzava ma a volte si facevano cose che non si devono fare come ho fatto io…”

Che farà adesso? “Una famosa Memo pausa perché vista l’età…”. Sa che non ci sarà più spazio per lui in Rai e spera di fare altro, aveva intenzione magari di scrivere un libro. “Io non le auguro niente ma mi sembra attapirato” è la conclusione di Valerio Staffelli.

In studio c’è la certezza che Striscia la notizia continuerà a seguire il caso, che non è di certo chiuso: “Ma come mai le stesse regole non valgono per tutti?”. Non è solo il tg satirico a dirlo.