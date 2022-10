Bianca Atzei con un orsacchiotto svela tutto del bebè in arrivo

Bianca Atzei a Verissimo svela tutto del figlio in arrivo e dell'amore per Stefano Corti

Bianca Atzei svela che il bebè che aspetta è un maschietto e a Verissimo racconta il dolore del passato per il figlio perso e la gioia di oggi che è al sesto mese di gravidanza. Stefano Corti è emozionato anche più di Bianca, per la iena è la prima volta nel programma di Silvia Toffanin, elegantissimo e simpatico come sempre, con la voglia di raccontare tanto del loro amore e della loro gravidanza. Stefano Corti parla come se fosse lui in dolce attesa e anche da qui si scopre che la loro storia è speciale, il loro legame è così saldo e lo è stato da subito, tanto che già dopo due mesi di convivenza hanno subito provato ad avere un figlio. “Abbiamo iniziato a provarci dopo un paio di mesi di convivenza, abbiamo sempre avuto il forte desiderio di una famiglia insieme” rivela Bianca Atzei.

Stefano Corti è già padre di un ragazzo di 14 anni

“Facevo l’animatore nei villaggi turistici. Dall’incontro con una ragazza francese è nato Gabriele, che oggi fa parte della nostra vita, anche se vive a Marsiglia”. Gabriele e Bianca hanno un bellissimo rapporto e il figlio di Stefano è molto felice per il fratello in arrivo.

Raccontando del dolore vissuto con la prima gravidanza interrotta spiegano che nonostante tutto è una cosa che ha rafforzato tantissimo il loro legame. “Il nostro amore si trasforma ogni giorno” aggiunge Bianca Atzei parlando di loro tre, della sua famiglia, quella che ha sempre sognato.

E’ con un orsacchiotto con il fiocco azzurro e vestito da iena che svelano sarà un maschietto. Vorrebbero dargli il doppio cognome. Continua tutto il tempo a raccontare del loro amore e del passato alternando i ricordi e i racconti. E’ un continuo di dolcezze e prese in giro, ridono tanto insieme, bellissimi.