Che caduta Eleonora Giorgi a Italia si (VIDEO)

E' diventato virale il video della caduta di Eleonora Giorgi nella puntata di Italia si di oggi

“Tu corri e sembri una farfalla” con le parole di questa canzone Eleonora Giorgi è stata accolta da Marco Lioni nello studio di Italia si, il programma del sabato pomeriggio di Rai 1 per il suo podio della vita. Purtroppo però per l’attrice, l’entrata non è stata delle migliori. Eleonora Giorgi infatti, è stata protagonista di una bruttissima caduta in diretta nel programma di Rai 1. Forse è scivolata, forse non ha preso bene le misure ma è ruzzolata a terra facendo davvero una brutta caduta. Fortunatamente non si è fatta nulla, o perlomeno, in diretta, la mamma di Paolo Ciavarro, ha continuato a sorridere e ha rassicurato un preoccupatissimo Marco Liorni. “Eleonora Giorgi è caduta in diretta, non mi sono fatta niente” ha detto l’attrice, sorridendo ma tirandosi su da sola, senza l’aiuto del conduttore che però si è accertato che stesse bene. Marco Liorni ha fatto notare che la Giorgi, temprata dalla vita, non ci ha fatto neppure caso a questa caduta e ha continuato, perchè in tv, si va avanti! “Non ho visto, io guardavo te e tu mi hai abbagliato” ha commentato la Giorgi. “ E adesso pensa i miei figli come mi sfotteranno, lo metteranno ovunque e loro mi diranno che non mi si può mai lasciare da sola, scusate per l’incidente, del resto io faccio le commedie” ha commentato la Giorgi. E Marco Liorni ironicamente ha commentato: “Ma che glie faccio io a ste donne che cadono tutte ai miei piedi”. “Io sono abituata a cadere, sto bene” ha continuato la Giorgi che ha rassicurato tutti.

Come immaginava bene, Eleonora Giorgi, il video in pochi minuti è diventato virale.

Eleonora Giorgi cade in diretta a Italia si: il video della caduta

#italiasi #eleonoragiorgiQuando mi metto i tacchi per fare la sexy e vedo il tipo che mi piace: pic.twitter.com/WD0sWHiW2D October 29, 2022

L’attrice poi, ha divertito il pubblico di Rai 1 con i suoi racconto esilaranti da nonna moderna del piccolo Gabriele, il figlio di Paolo e Clizia Incorvaia.