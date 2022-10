Cristina Quaranta al GF Vip per soldi e per riposare

Cristina Quaranta ha svelato quanto ha guadagnato al GF Vip. E' per i soldi che ha partecipato

Cristina Quaranta ospite a Verissimo non si nasconde, confida che ha partecipato al GF Vip per soldi, confessa quanto ha guadagnato in un mese circa di reality show. A Silvia Toffanin ha spiegato che ha detto sì al Grande Fratello anche perché ha pensato che si sarebbe riposata, che non avrebbe fatto nulla dalla mattina alla sera, invece di portare avanti ogni giorno due lavori. L’ex velina di Striscia la notizia non era più nel mondo dello spettacolo e la sua vita non è sempre stata semplice. Senza alcuna difficoltà Cristina Quaranta ha svelato: “Quello che guadagno al GF l’avrei guadagnato in un anno e mezzo al ristorante”, una bella somma per chi deve rimboccarsi le maniche. Ammette però che si è riposata fisicamente ma che mentalmente è stato molto pesante.

Cristina Quaranta contro i vipponi che le fanno fatto del male

“Mi sono riposata a livello fisico ma a livello mentale è stato molto pesante. Avere a che fare con chi fa il doppio gioco… Alcuni concorrenti hanno infierito sulle mie fragilità” non ha bisogno di aggiungere altro ma spera vinca Luca, non ha dubbi sia la persona migliore nella casa del Grande Fratello Vip.

Parla della sua mamma, ricorda lo scorso Natale, un periodo che per Cristina è stato particolare, difficile, perché la madre ha avuto un infarto: “Da lì ne è uscita bene ma ha avuto delle conseguenze perché la sua memoria è a breve termine, si ricorda molto del passato ma non ricorda il vissuto di oggi per cui continua a fare sempre le stesse domande poi si scusa e fa tanta tenerezza”.

Dal 2017 non ha più avuto una relazione, troppo dolore nella sua ultima storia finita malissimo ma all’interno della casa del Grande Fratello ha pensato che è stupendo innamorarsi.