Ascolti tv: al sabato vince Tu si que vales che allunga su Ballando con le stelle 2022

E' Tu si que vales a vincere la serata con ottimi ascolti al sabato sera: ecco i dati auditel del 29 ottobre 2022

Questo sabato non ci sono dubbi: a vincere la gara del sabato sera, con un bel distacco, è Canale 5. Tu si que vales torna a superare i 4 milioni di spettatori e si conferma programma leader del sabato sera battendo Ballando con le stelle 2022. Il programma di Milly Carlucci fa il suo ( e potrebbe fare anche di più visto che al venerdì sera Carlo Conti, i 4 milioni di spettatori riesce a superarli). Forse si crescerà nelle prossime settimane quando in Italia arriverà finalmente l’autunno e l’inverno! Per il momento, al sabato sera si preferisce stare fuori casa e anche questo, incide sui dati di ascolto. Media del 24 % per Milly Carlucci che si ferma a 4 punti di distacco dal programma di Maria de Filippi.

Gli ascolti del 29 ottobre 2022: al sabato sera trionfa Tu si que vales

Su Canale5 Tú Sí Que Vales, dalle 21:23 alle 00:56, ha raccolto davanti al video 4.190.000 spettatori con uno share del 28.6%. Il programma di Canale 5 vince ancora nel sabato sera degli italiani.

Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:19 alle 1:06, ha conquistato 3.439.000 spettatori pari al 23.8% di share (Tutti in Pista, dalle 20:45 alle 21:15, a 4.017.000 e il 22%). Secondo gradino del podio per il programma di Maria de Filippi.

Tutte le altre reti al sabato sera restano molto indietro. La terza rete del sabato è Rai 3 con solo il 5 % di share, ben 20 punti di distacco rispetto a Rai 1. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta parte da 745.000 spettatori con il 4.7%.

Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 841.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Sing ha intrattenuto 558.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rete4 Dunkirk totalizza un a.m. di 405.000 spettatori (2.4%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 654.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Brubaker è visto da 199.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 4 Hotel segna 295.000 spettatori (1.6%). Sul Nove la replica di Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani è seguita da 193.000 spettatori (1.1%).