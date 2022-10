Il malessere di Marco Bellavia nella casa del GF VIP 7: la spiegazione di quello che è successo

In lacrime Marco Bellavia racconta a Verissimo della sua crisi nella casa del Grande Fratello VIP: ecco che cosa è successo

Nella puntata di Verissimo in onda il 30 ottobre 2022, Marco Bellavia ha avuto finalmente il giusto spazio per raccontare quello che è accaduto durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 7. Ha fatto delle precisazioni l’ex concorrente del programma di Canale 5, raccontando che prima di entrare nella casa, viveva un momento sereno. E’ vero che ha avuto in passato dei crolli, ma ha parlato di molti anni fa. In particolare intorno al 2008-2010, anni complicati durante i quali non dava un senso alla sua vita, aveva molti debiti e si era ritrovato anche da solo, dopo la fine della storia con la madre di suo figlio. Prima di entrare nella casa invece, era tranquillo e spiega che il problema principale che ha avuto, che gli ha tagliato le gambe, come si dice in questi casi, è stata l’assenza totale di sonno. Lo ribadisce appunto a Silvia Toffanin, come aveva già spiegato in altre occasioni, sottolineando che se non riesci a dormire per tanti giorni consecutivi, fai delle cose strane, come se fossi ubriaco. “In quel malessere ho ritrovato quello che mi era successo nel 2010″ ha spiegato Marco Bellavia che ha rivisto i suoi demoni, proprio a casa di questa mancanza di sonno che ha destabilizzato tutti i suoi ritmi e le sue certezze.

Il malessere di Marco Bellavia al Grande Fratello VIP 7

Marco Bellavia ha spiegato che in quei giorni non riusciva a mettere insieme i tasselli, la sua mente elaborava cose del passato, altre del presente e mescolava con il futuro tutto insieme. “Tutto corre velocemente e non si ferma mai” ha detto Marco Bellavia parlando di quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 7. A complicare tutto anche il dover fare i conti con le nomination, la diretta da gestire, le clip e tutto quello che si sarebbe detto. “Io toccavo un bicchiere e poi pensavo alla puntata” ha detto Marco, raccontando di quei giorni difficilissimi nella casa del Grande Fratello VIP. “Lo stress mi ha portato indietro nel tempo e dopo un poco, ho perso l’equilibrio” ha confessato Marco a Silvia Toffanin. Poi commuovendosi ha raccontato che la cosa che lo ha fatto stare male è stato sapere che sua madre, vedendolo, piangeva con lui. Una cosa che lo ha toccato molto perchè la mamma ha sofferto tanto.