Marco Bellavia, dall’addio a Paola Barale a quello della madre di suo figlio

A Verissimo Marco Bellavia racconta l'amore per Paola Barale e l'addio alla madre di suo figlio

A Verissimo Marco Bellavia racconta velocemente la sua vita, dal successo con la tv dei ragazzi a Paola Barale, il loro addio e l’addio all’ex compagna, la madre di suo figlio Filippo. “Da un giorno all’altro ci è cambiata la vita, dalla domenica al lunedì. Ci avevano preparato dicendo che sarebbe accaduto ma poi quando abbiamo capito che eravamo davvero famosi abbiamo iniziato a montarci un po’ la testa. Mi sono ritrovato ad avere sotto casa 400 ragazzine urlanti e non potevo uscire, non c’erano i cellulari e a casa il telefono suonava di continuo in tutte le case Bellavia” Marco Bellavia ricorda il periodo d’oro della sua vita. Poi è arrivato l’amore per Paolo Barale, si sono incrociati al bar di Mediaset ed è stato quasi un amore a prima vista: “Perché eravamo, giovani, spensierati e veramente molto belli. Dovevamo sposarsi e anche se lei non se lo ricorda… l’ho risentita ultimamente… Io le regalai l’anello e lei la moto ma la verità è che quando lei ha iniziato a fare altri lavori e fare la soubrette mi sono un po’ stancato. Aveva bisogno di essere sostenuta ma io dovevo aiutare me e dopo tre anni di convivenza ci siamo lasciati, abbiamo ricordi stupendi. Io mi ricordo tutto e un po’ qualcosa anche lei” ma lo dice col sorriso.

Marco Bellavia a Verissimo

Poi i riflettori hanno iniziato a spegnersi, questo è accaduto dopo un bel po’ di anni e di lavoro, dopo una carriera che gli ha dato tante soddisfazioni. Una carriera sfolgorante ma poi cambiò tutto sia in tv sia per lui che con il suo carattere istintivo non andava d’accordo sempre con tutti. “Bisognava rinnovarsi ma non mi è andata bene, noi della tv dei ragazzi eravamo un gruppo che si divertiva, dovevo diventare adulto e invece non sono riuscito a sostenere il peso di questo personaggio che stava crescendo”.

Ha poi iniziato negli anni a farsi un milione di anni, in 21 anni milioni di domande, lo racconta senza problemi e ammette di avere fatto degli errori. Ha però sempre continuato a lavorare ma quando è finita con la sua compagna, la madre di suo figlio, tutto è peggiorato, lì sono sorti i veri problemi. Suo figlio aveva 2 anni e mezzo, il lavoro che era sempre meno e non è stato semplice. Marco Bellavia racconta tutto con molta semplicità, momenti d’oro e momenti bui ma oggi sta bene, è tornato in tv.