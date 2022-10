Antonella Clerici mora, E’ sempre mezzogiorno si trasforma per Halloween

Per Halloween Antonella Clerici si traveste in Morticia Addams, festa nera a E' sempre mezzogiorno

Stanotte si festeggia Halloween e anche E’ sempre mezzogiorno partecipa al divertimento, Antonella Clerici prima di tutti che diventa mora, si traveste scegliendo il vestito di Morticia Addams o qualcosa di simile. Bellissima Antonella Clerici mora ma non è l’unica della sua squadra a festeggiare. “Mi spavento da sola, non mi posso guardare allo specchio” commenta la conduttrice che racconta che anche sua figlia Maelle ha voglia di far festa e questa mattina le ha detto: “Mi vesto, faccio dolcetto e scherzetto e poi guardiamo insieme i film horror” richiesta che sarà esaudita. Entra in studio anche Alfio e per lui c’è la versione più divertente, l’hanno trasformato in una zucca gigante. Lorenzo Biagiarelli invece fa coppia con Antonella Clerici, per loro c’è solo il nero.

E’ sempre mezzogiorno diventa E’ sempre mezzanotte

Piacerà a tutti la voglia di Antonella Clerici di festeggiare Halloween? Le critiche non mancano mai perché molti pensano alle tenebre, alla morte, a chissà quale collegamento tra questa festa americana e il male. Niente del genere, c’è solo voglio di ridere. Una bella sorpresa oggi nella cucina e nel bosco di Antonella Clerici tra vampiri, Dracula e Morticia.

Non c’è bisogno di molto per festeggiare Halloween questa sera, mentre in cucina E’ sempre mezzogiorno mostra le ricette giuste Antonella Clerici suggerisce che con una semplice parrucca nera e un abito nero, uno qualunque, possiamo tutte diventare in un attimo Morticia. Per gli uomini abiti scuri, una cicatrice fatta con la matita per il trucco e un po’ di ombretto scuro sotto gli occhi.

Per i bambini vampiri, fantasmini, basta davvero poco per divertirsi ma non manca ovviamente il riferimento a Ballando con le Stelle. E’ lunedì e Antonella Clerici pur facendo il tifo per Lorenzo Biagiarelli non lo mette al primo posto della classifica del dance show. Nella sua classifica è al quarto posto.