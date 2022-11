Andrea Dianetti emoziona e commuove tutti: meritatissima vittoria a Tale e quale show 2022

Ha emozionato tutti, ha commosso con la sua esibizione. Andrea Dianetti è Irama per una sera e vince Tale e quale show 2022 il 4 novembre

In questa edizione di Tale e quale show, non ci sono talenti particolarmente brillanti, come è successo nelle altre annate. Ma ci sono dei concorrenti che si mettono in gioco, come ad esempio Andrea Dianetti che nella vita a differenza di altri, non fa il cantante e sta dimostrando, nel programma di Rai 1, di essere sempre molto bravo. Educato, garbato, mai fuori le righe, è certamente uno dei protagonisti di questa edizione, anche se un po’ sottovalutato dalla giuria che però finalmente, nella puntata del 4 novembre, si è accorta della bravura dell’ex attore di Amici. Andrea infatti ieri sera ha regalato una bellissima interpretazione di Ovunque sarai, il brano che Irama ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo. E con la sua esibizione ha convinto davvero tutti, vincendo la puntata di Tale e quale show del 4 novembre. Non solo. Oltre a imitare molto bene Irama, ha anche emozionato e commosso tutti. Perchè questa canzone Andrea, come ha raccontato nella clip, la sentiva sicuramente più sua e più vicina delle altre che gli sono state assegnate nelle passate settimane. E quando dentro a una esibizione, ci metti così tanto cuore, è davvero impossibile non arrivare a quello degli altri, suscitando fortissime emozioni.

Il ricordo di Andrea Dianetti e la dedica al suo papà che non c’è più

“È un attimo collegarla, è una canzone che emotivamente scava, però non vorrei fare pena a nessuno. Sono coperto d’amore, c’è la mia nonna, c’è mia madre, c’è la mia fidanzata, però ci sono figure che hanno una valenza e nella vita sarebbe bello portarle con sé più tempo possibile” ha detto Andrea ricordando il suo papà che non c’è più e che è morto quando lui era piccolissimo. La sua vita appunto, è piena d’amore ma è sempre mancata la figura del papà, che se n’è andato via troppo presto. Anche Carlo Conti, vedendo la clip e accogliendo Andrea, prima della trasformazione, si è commosso e ha ricordato al Dainetti, che il suo papà, ovunque sarà, sarà sempre al suo fianco e orgoglioso di lui. Bellissime le parole anche di Loretta Goggi, che si è alzata in piedi per applaudire Andrea e parole molto forti anche quelle di Giorgio Panariello, che ha perso suo padre e che si è molto emozionato sentendo la versione di Ovunque sarai, cantata da Andrea.