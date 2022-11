L’ira funesta del Mughini eliminato: è rimasto pure troppo sulla pista di Ballando con le stelle

Giampiero Mughini lascia, finalmente la pista di Ballando con le stelle 2022

Lo ha spiegato Milly e lo abbiamo ben capito: la paura di perdere dei concorrenti strada facendo ha portato tutta la produzione a prendere delle decisioni inspiegabili, come quella di avere in pista alla quinta puntata, tutte le coppie in gara fatta eccezione di una. Purtroppo però, sulla pista di Ballando con le stelle 2022, proprio per questo motivo, abbiamo visto concorrenti come Giampiero Mughini, sceso in pista per ballare un tango con i jeans, dopo aver polemizzato per una settimana su palette, voti giuria. Non un bel vedere. E ribadiamo il concetto espresso da Alberto Matano: si giudica il concorrente, non la persona. Si giudica il vip che dovrebbe mettersi in gioco e invece balla un tango con un maglione in uno studio dove ci sono un milione e mezzo di gradi, i jeans e un paio di scarpe da ginnastica. Ma a lui, appunto, tutto è concesso. E quanto ha ragione la Lucarelli quando parla di sudditanza psicologica? E’ tutta qui…Perchè in passato, anche dalla Smith, sono state fatte obiezioni persino sull’altezza del tacco della scarpa della ballerina, sul mantello usato per il paso doble. E poi diciamo che l’esibizione del tronco Mughini è stata accettabile? Bisognerebbe essere coerenti. Perchè ci va bene vedere Iva Zanicchi, una che davvero ci sta mettendo il massimo impegno e su quella pista balla, a 82 anni. Ma non è pensabile vedere un concorrente che è stato chiamato per fare polemica, questo è chiaro a tutti, ma che si rifiuta persino di indossare un abito di scena. Anche la Costamagna è una giornalista, non una attrice ma si veste, balla, esegue.

Per Giampiero Mughini Ballando con le stelle finisce, almeno in pista

Mughini, a nostro modesto avviso, su quella pista, è rimasto persino troppo. Avrebbe dovuto lasciare Ballando con le stelle 2022 alla seconda puntata. E fare polemica dal tavolino, cosa che immaginiamo farà anche perchè ieri sera ha lanciato diverse stoccate ( una anche contro la Lucarelli che per motivi di tempo non ha trovato il faccia a faccia definitivo). Un peccato tra l’altro, perchè il programma, si lascia guardare con le storie dei concorrenti, le esibizioni e qualche commento. Si potrebbe chiudere a mezzanotte e asciugare, eliminare degli orpelli che appesantiscono un programma che potrebbe filare liscio anche senza. Ma se chiami in pista Mughini, e lo rendi protagonista per 5 puntate, è chiaro che non puoi aspettarti che questo.