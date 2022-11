Giuseppe Zeno: “Raffaele Acampora rappresenta il coraggio di chi ha superato la paura”

Giuseppe Zeno stasera sarà Raffaele Acampora in Tutto per mio figlio. E' forte la sua emozione per il film in onda su Rai 1

Giuseppe Zeno stasera su Rai 1 nei panni di un eroe comune, racconta il suo personaggio a Oggi è un altro giorno. Dopo Mina Settembre stasera Giuseppe Zeno sarà Raffaele Acampora in Tutto per mio figlio. Questa sera ancora una volta vedremo la trasformazione di un attore che dà vita a scene intense e leggere con la stessa apparente semplicità. Vittime del racket criminale e Zeno ricorda che era bambino, era in strada e passando davanti al negozio del panettiere vide gente e carabinieri, gli dissero che avevano ammazzato una persona. La paura, quello ricorda, un senso di instabilità ma ha rimosso le altre emozioni, non il ricordo. “Passavo proprio davanti alla bottega. Ricordo che c’era tantissima gente e le forze dell’ordine. Mi dissero che avevano ammazzato una persona e a quell’età vissi quella situazione con paura, mi diede un grandissimo senso di instabilità. È un episodio che mi ha colpito tantissimo”.

Giuseppe Zeno a Oggi è un altro giorno

Un eroe comune che rappresenta il coraggio di chi è riuscito a superare la paura e ha denunciato. Un modello positivo che Giuseppe Zeno è ovviamente orgoglioso di rappresentare. Ha parlato con chi quel coraggio l’ha avuto e sa quanto è importante il film che vedremo stasera.

Antonia Truppo ha un messaggio per Giuseppe Zeno, ha recitato con lei in Tutto per mio figlio, ricorda una scena molto toccante e drammatica: “Siamo sprofondati in questo stato e ci siamo tenuti stretti, abbracciati perché eravamo assolutamente calati in questa emotività molto forte. Ho un ricordo molto bello.” Zeno è commosso, ricorda bene quella scena, la ringrazia per la generosità con la quale si è scenicamente spesa: “Non avevo dubbi sulla sua potenza di attrice, è una straordinaria interprete e di conseguenza è una grandissima compagna di lavoro”. Un appuntamento stasera su Rai 1 da non perdere.