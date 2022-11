Elenoire Ferruzzi, quanto ha speso per i suoi interventi di chirurgia estetica

A Le Iene Elenoire Ferruzzi ha svelato quanto ha speso per tutte le operazioni di chirurgia estetica

Elenoire Ferruzzi si piace, questo è ciò che conta più di tutto e lei non si lascia abbattere dagli haters. A Le Iene ha confidato quanto ha speso per gli interventi di chirurgia estetica. Quanto ha speso nel totale per tutte le operazioni, tutti i ritocchi e per ogni singolo intervento. Elenoire Ferruzzi non riesce a comprendere il motivo delle offese contro il suo aspetto, lei si ama, quando si guarda allo specchio è proprio quella immagine che desidera vedere riflessa, prima non era così, ha voluto diventare quella che è oggi. E’ sicura che siano gli altri a non amarsi, questo è senza dubbio il motivo dei tanti insulti che è costretta a leggere sui social.

Quanto ha speso Elenoire Ferruzzi per la chirurgia estetica?

E’ fuori dal GF Vip, è tornata alla sua vita ma sempre con i riflettori puntati e a Le Iene Show ha risposto senza alcun problema alle domande di chi è curioso di conoscere la cifra spesa per fare zigomi, labbra, seno, sedere. “Per rifarmi gli zigomi ho speso 7 mila euro – ma è solo l’inizio – le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi – quindi più o meno altri 7 mila euro – Il seno l’ho rifatto cinque volte: è costato 10 mila euro per ogni intervento – sono quindi 50 mila euro e non è finita – il sedere mi è costato 15mila euro. In tutto ho speso circa 200mila euro”. Una cifra incredibile ma lei adesso si piace. Ride leggendo alcuni commenti ma poi chiarisce: “Sono io che voglio essere esattamente come sono, quando mi guardo allo specchio mi amo” evidentemente gli altri no, chi la critica in modo feroce e spesso volgare di certo non si piace.

Ognuno sceglie per se stesso, gli attacchi che riceve lei andrebbero sempre evitati, nei confronti di tutti. Questo però dovrebbe valere anche per la Ferruzzi, forse l’ha capito anche lei.