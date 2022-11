Eva Grimaldi a Belve: l’alcol, il dolore e le 8 operazioni al seno

Eva Grimaldi ha confessato i momenti terribili della sua vita, anche le 8 operazioni al seno

Eva Grimaldi non ha avuto una vita sempre semplice, a Belve confida per l’ennesima volta che è stata Imma Battaglia a salvarla. La dipendenza dall’alcol, la morte della madre, le 8 operazioni al seno, Eva Grimaldi ha dovuto affrontare problemi e sofferenze. Senza filtri lo racconta a Francesca Fagnani spiegando che è la sua “marita”, Emma Battaglia, ad averla tirata fuori dai vizi. Il marito l’aveva lasciata dalla sera alla mattina e lei credeva di poter trovare conforto aprendo il frigo e bevendo ogni mattina. Dopo l’addio del marito Eva Grimaldi aveva deciso di partire subito per un viaggio, ha poi capito che l’ha fatto non per ritrovarsi ma per perdersi. Ammette che beveva tanto, superalcolici, che apriva il frigo della camera d’albergo e già al mattino beveva. Sa che chi la vedeva pensava fosse fuori. Nella sua vita purtroppo c’è stata anche la cocaina: “Non ero tossica ma ne ho abusato” ed è stato quello il suo momento più basso.

Il dolore più grande per Eva Grimaldi

Non ha dubbi nel rispondere alle domande di Francesca Fagnani ma sul dolore più grande risponde velocemente: “Quando è mancata mia madre”. La conduttrice di Belve non le chiede altro, rispetta quel dolore apparso sul suo volto. Non ha mai detto a sua madre tutto della sua vita ma pensa che lei avesse capito ogni cosa.

Se c’è una cosa che non rifarebbe più sono le 8 operazione al seno. Tanti interventi anche a causa di una grave infezione. Eva Grimaldi ha fatto anche due interventi in un giorno solo, le tolsero quasi 5 litri di siero, di infezione, stava malissimo. Si era evidentemente rivolta al chirurgo sbagliato: “Quel dottore mi ha rimesso la protesi per cui l’infezione è andata avanti per mesi e io ero con la febbre alta e con drenaggi”. Anche quello è stato un periodo terribile.