Fabio Concato racconta la sofferenza per la separazione dei genitori

Fabio Concato confida il dolore provato per la separazione dei suoi genitori

Graditissimo ospite a Oggi è un altro giorno, Fabio Concato, che raramente si concede alle interviste. Le sue canzoni che non passano mai e che parlano di emozioni, come quelle per la sua famiglia. Una unione con sua moglie che dura da 42 anni e per Fabio Concato non c’è nulla di così strano. Tra una canzone e l’altra al centro dello studio racconta come si sta dopo tanti anni di relazione. “Si sta bene” e fa sorridere ma lui è serio, sa che è una fortuna: “Poteva non andare in quel modo. Non so come si riesce ma ci vuole un po’ di pazienza: una volta taccio io e una volta tace lei” e qui si ride ma è la verità, la vera saggezza. Ai suoi genitori invece non è andata così bene, si separarono quando lui aveva 13 anni e il fratello 16. Fabio Concato ricorda una forte sofferenza ma anche che faceva finta di niente. A sua madre lo raccontò il suo dispiacere ma senza colpevolizzare nessuno dei due. Semplicemente non andavano d’accordo, il padre e la madre vedevano tutto in modo diverso, più nessun punto di incontro.

Fabio Concato a Oggi è un altro giorno

Le foto delle figlie, le canzoni che ha dedicato ad entrambe. Concato pensa di non avere insegnato chissà cosa alle figlie ma non è così. L’esempio è la cosa più importante. “Ho trasmesso affetto, amore e la stima per le persone che la meritano”. E’ nonno e ammette che soffre di astinenza per la sua nipotina, se passa troppo tempo senza vederla la mancanza è fortissima. Si emoziona parlando dei genitori, raccontando delle figlie, della nipotina.

Il suo tono sempre pacato, la sua voce rassicurante, Serena Bortone gli chiede cosa lo fa arrabbiare. “Mi arrabbio quando vedo le persine che se ne fregano di tutto e credono di poter fare quello che vogliono e che gli pare scambiando questa cosa per libertà e per democrazia. Ma nel privato è davvero molo difficile che mi arrabbi”.