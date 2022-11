Storie Italiane: Eleonora Daniele esplode contro la moglie di Edoardo Vianello

Eleonora Daniele è esplosa contro la moglie di Edoardo Vianello, non può permettersi di dire una cosa del genere

A Storie Italiane il finale della puntata di oggi era dedicato alle coppie in crisi, ai divorzi importanti. Nello studio televisivo di Eleonora Daniele anche la moglie di Edoardo Vianello, che forse anche un po’ infastidita dal servizio appena visto sulla storia d’amore tra il suo Edoardo Vianello e Wilma Goich ha subito tuonato che è il caso di cambiarlo quel servizio perché è lei il grande amore del cantante. Elfrida e Vianello stanno insieme da 24 anni e lei lo ama ogni giorno di più, è cresciuta con l’idea dell’amore vero, quello che dura per sempre e le esce fuori una frase che non può essere accettata: “Per me il divorzio non dovrebbe neanche esistere”. La prima a bloccarla con calma è Marta Flavi ma Eleonora Daniele non lascia a Elfrida nemmeno il tempo di respirare.

Eleonora Daniele sul delicato argomento del divorzio dopo le parole di Elfrida Ismolli

Eleonora Daniele ha zittito subito la sua ospite, le ha spiegato dura che invece è una fortuna se in Italia esiste il divorzio, se esiste una legge che permetta alle coppie di separarsi e spesso alle donne di salvarsi. “Non lo puoi dire, in questa trasmissione non lo puoi fare… Fammi parlare! Siamo su Rai Uno e ci stanno ascoltando tantissime persone, ci sono donne che vengono uccise tutti i giorni perché i loro uomini non accettano la separazione, dire una frase del genere secondo me è un grave errore da parte tua”.

La conduttrice di Rai 1 si è immediatamente dissociata dalla frase della moglie di Edoardo Vianello che un attimo dopo ha spiegato che intendeva che una coppia ci deve provare prima di arrivare al divorzio. Si era quindi espressa male, così si è giustificata. Non una parola invece sul dolore di Wilma Goich confidato al GF Vip, sull’assenza di Edoardo Vianello quando la figlia stava male, quando Susanna è volata via.