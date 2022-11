Il dolore di Wilma Goich e la rabbia: “Edoardo assente quando è morta Susanna”

E' arrabbiata Wilma Goich e si sfoga al Grande Fratello VIP 7: tutto il dolore per l'assenza del suo ex marito il giorno della morte di Susanna

E’ il dolore di una madre che ha stretto da sola negli ultimi minuti di vita la mano di sua figlia. E’ il dolore di Wilma Goich che nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha ripercorso alcuni dei momenti più difficili della sua vita. “Una madre non dovrebbe prendere il telefono e chiamare alle 3 di notte il padre di sua figlia e dirgli che è morta” queste le parole della Goich in un duro sfogo con Patrizia Rossetti e inevitabilmente, nella puntata in diretta con Alfonso Signorini, si è parlato anche di questo. La Goich non si è detta pentita di aver fatto quella confidenza a Patrizia perchè non lo aveva mai detto prima ma si voleva liberare di questo peso, raccontando quello che ha provato. La morte di Susanna, straziante, ma anche l’assenza del suo ex marito , Edoardo Vianello, che pare non sia mai andato in clinica a trovare sua figlia. La Goich ha spiegato che è stato lui a prodigarsi per trovarle un posto, chiamando mezzo mondo ma poi, non ha mai fatto visita a Susanna, neppure quando ha saputo che poteva morire. La Goich attribuisce parte della responsabilità alla nuova moglie di Vianello, Frida, che glielo avrebbe impedito dicendo che in clinica avrebbe potuto prendere il covid. Ma spiega che l’uomo avrebbe potuto decidere autonomamente di far visita a sua figlia, per cui questa mancanza, è da attribuire a lui.

Il duro sfogo di Wilma Goich

“Non mi sono ancora tolta un peso perché mi manca un ‘perchè’. Mi dispiace che non ci siamo ancora chiariti” ha detto la Goich che non si aspettava di dover affrontare un momento drammatico come la morte di sua figlia da sola. Non si aspettava di dover fare quella maledetta telefonata e tutto questo, no, non può dimenticarlo.

Sembrava che fosse tornato il sereno tra Wilma e il suo ex marito, Edoardo Vianello, ma a quanto pare, c’è un nodo da sciogliere che fa ancora molto male.