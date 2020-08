Edoardo Vianello non parla della morte di sua figlia, farà sempre troppo male (Foto)

Ospite di oggi a Io e Te Edoardo Vianello ma non c’è una parola sulla morte della figlia, sulla drammatica morte di Susanna Vianello (foto). Il cantante non desidera parlarne e Pierluigi Diaco non ha intenzione di tirare fuori quel dolore. “Non voglio entrare nel dolore che ti ha privato di tuta figlia, non voglio che sia mostrato in televisione, deve rimanere privato” è il commento del conduttore che sfiora l’argomento, non si può far finta che questo dramma per Edoardo Vianello non esista ma proprio perché è un dolore che farà sempre male non c’è niente da dire. Servirebbe solo a incuriosire tutti e invece Vianello continua a sorridere. A Io e Te ci sono per lui le immagini del passato, quello con Wilma Goich quando insieme formavano I Vianella. Le loro canzoni appaiono ancora attuali per chi ha nostalgia di quell’epoca, anche per Diaco che torna sul dolore ma non riceve risposta.

LA MOGLIE DI EDOARDO VIANELLO IN STUDIO CON LUI A IO E TE

E’ raro che al protagonista della puntata di Io e Te si affianchi un’altra persona e nonostante Efrida dica di essere timida arriva accanto a suo marito pronta a raccontare. Anche lei dice no al racconto sul dolore che provano per la morte di Susanna. Edoardo si emoziona guardando le immagini di ieri, quelle in cui giovanissimo cantava i suoi brani che ancora oggi in tanti conoscono.

82 anni e nessuna voglia di apparire anziano, c’è qualche ritocco sul viso di Edoardo Vianello? Sembra di sì e forse c’è lo zampino della più giovane e bella Efrida che conferma che suo marito piace sempre e ancora. Che ha avuto più di una moglie ma anche un bel po’ di amanti, così le definisce senza ovviamente tirare fuori nomi.