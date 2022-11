Ascolti tv, Ballando con le stelle raggiunge Tu si que vales. La semifinale delude

UN vero e proprio testa a testa, una sfida all'ultimo punticino di share per Ballando con le stelle e Tu si que vales: ecco com'è andata

Un’altra sfida al sabato sera tra Tu si que vales e Ballando con le stelle. Una sfida che ci sarà anche la prossima settimana e che poi invece, terminerà con la finale del programma di Canale 5. Milly Carlucci avrà vita più facile a dicembre? Sembrerebbe proprio di si, visto che il sabato sera di Canale 5 tornerà ad accendersi solo a gennaio 2022 con la nuova edizione di C’è posta per te. Nella serata del 12 novembre intanto, vince la sfida Tu si que vales ma di pochissimo, tanto che c’è chi parla di un vero e proprio testa a testa e di un pareggio. Il programma di Maria de Filippi questa settimana viene agguantato da Ballando con le stelle. Stesso numero di spettatori, share quasi identico per Canale 5 e Rai 1.

Un’edizione sicuramente da apprezzare quella di Tu si que vales che sabato prossimo saluterà il pubblico, ma con ascolti al di sotto dei numeri fatti nelle precedenti stagioni. Non per share, visto che con il nuovo conteggio, tutti i programmi sono migliorati rispetto al 2021. Ma è chiaro che guardando i numeri dei telespettatori, ben si capisce che siamo lontani da 5-6 milioni che il programma di Maria de Filippi aveva fatto di recente ( ed era riuscito anche a volare con 8 milioni, ma sono ormai dati troppo lontani nel tempo). Questa edizione di Tu si que vales si è fermata anche sotto i 4 milioni e forse, per la nuova edizione, qualche piccolo ritocchino bisognerà farlo. Il programma, ascolti a parte, risulta troppo uguale a se stesso, ormai a tempo. E il dato auditel della semifinale, ne è una conferma. Urge un ripensamento del format.

Gli ascolti del sabato sera: Ballando con le stelle raggiunge Tu si que vales

Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:21 alle 1:01, porta a casa nella serata del 12 novembre, un ascolto medio pari a 3.814.000 spettatori pari al 26.1% di share (Tutti in Pista, dalle 20:46 alle 21:17, a 4.411.000 e il 23.2%). Su Canale5 la semifinale di Tú Sí Que Vales, dalle 21:27 alle 1, ha raccolto davanti al video 3.823.000 spettatori con uno share del 26.5%. Di pochissimissimissimo, Canale 5 avanti ma possiamo realmente parlare di un pareggio. Per Tu si que vales non benissimo il fatto che la semifinale sia scesa sotto i 4 milioni di spettatori, come detto in precedenza.

Su Rete 4 il film Lo chiamavano Trinità… ha registrato un netto di 899.000 telespettatori, share 5,30%. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha registrato 883.000 telespettatori, share 5,42%. Su Rai 2 la serie Blue Bloods ha ottenuto 747.000, 3,94%. Su Italia 1 il film d’animazione Minions ha raccolto un netto di 740.000 telespettatori, share 4,13%. Su Tv8 F1 GP San Paolo, in differita, ha registrato 609.000, 3,21%. Su La7 la miniserie Il processo di Norimberga è stato visto da 311.000 telespettatori, share 2,06%. Sul Nove L’assassinio di Melania è seguito da 231.000 spettatori (1.3%).