Il marito di Rosanna Banfi: “Ci sono stati momenti in cui ho pensato al peggio”

Il marito di Rosanna Banfi ricorda la battaglia della moglie contro il tumore al seno

Rosanna Banfi anche a Ballando con le Stelle ha parlato della malattia, il tumore al seno. A Domenica In è suo marito a raccontare quel periodo. Rosanna Banfi era nella vasca da bagno e quando ha sentito una pallina al seno ha capito subito che non era un semplice nodulo. Ha chiamato suo marito e da quel momento hanno affrontato tutto insieme, anche la battaglia più dura. L’attrice ospite oggi a Domenica In ha ascoltato il messaggio di suo marito. “Mia moglie l’ho conosciuta alla fine dell’89, eravamo giovani e ci facevamo un sacco di risate, ci divertivamo ed è un po’ quello che sta tornando ad essere adesso”. Fabio ricorda che quando Rosanna ha sentito un nodulo al seno lui c’era e c’era quando si è rasata i capelli prima che cadessero a ciocche. Si è rasato anche lui ma pensa di non avere fatto niente di speciale: “Fa parte un po’ del nostro spirito, quello di condivisione delle cose, anche un po’ per sdrammatizzare, per ridere insieme ma non trovo niente di speciale”.

Il marito di Rosanna Banfi a Domenica In

Rosanna lo ascolta con gli occhi lucidi, innamorata e consapevole di essere amata. “Dei momenti in cui ho pensato che potesse accadere il peggio ci sono stati. E i momenti in cui la vedevo soffrire… c’erano i momenti in cui la vedevo che non era lei e ho sentito una forte angoscia, l’ho vissuta, l’abbiamo vissuta insieme… e lo fareste tutti quanti voi immagino per la persona che amate”. Emozioni forti ancora oggi e sempre.

In studio a Domenica In c’è anche Lino Banfi, ricorda che fu lui in tv ad annunciare che sua figlia Rosanna aveva il cancro. Lei voleva si sapesse, prima di chissà quali notizie voleva si sapesse la verità. “Ci vuole una forza incredibile a non piangere, non era facile dire che mia figlia aveva il cancro. Sono passati tredici anni…”.