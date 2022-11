Angelo Madonia, come ha conquistato Ema Stokholma: quei litigi in sala

Ema Stokholma e Angelo Madonia, il loro amore nato in sala prove a Ballando con le Stelle tra litigi e allenamenti

Ospiti a Oggi è un altro giorno Ema Stokholma e Angelo Madonia emozionano non solo in pista ma anche con il loro amore. “Come hai fatto a conquistare Ema?” chiede Serena Bortone che conosce bene la storia della Stokholma, la corazza dietro cui si nasconde; ha letto il suo libro, l’ha avuta ospite ben prima di Ballando con le Stelle. “Un giorno stavamo provando, erano le prime lezioni e non sapevamo cosa fare e lei mi ha detto ‘ma questo contatto è maggiore di un rapporto intimo’” racconta Angelo facendo sorridere tutti ma spiegando alla perfezione alcune difficoltà della sua ballerina. “Come ho conquistato la fiducia di Ema Stokholma? I rapporti umani sono creati da equilibri e per costruirli c’è bisogno della giusta chiave e io penso che in punta di piesi siamo riusciti giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, caffè dopo caffè come dice qualcuno, siamo riusciti a stabilire una posizione in maniera tale che tutto sta andando bene”.

Ema Stokholma a Oggi è un altro giorno: “Ci vogliono anni per fidarmi”

Per Ema prima era davvero così, due mesi di relazione non sono nulla, ma ammette che ci vogliono anni, anche sette anni per ottenere la sua fiducia. Angelo Madonia abbassa lo sguardo ma Ema Stokholma ha altro da aggiungere: “Lui mi disarma e mi fa abbassare le armi anche quando non punto con il fucile ed è questa la cosa più importante. Io devo sempre cercare il difetto e testare se le persone rimangono e ci tengono a me ma questo non fa bene a nessuno. Mi deve togliere le armi dalle mani, questo mi fa bene”.

E’ Ema Stokholma a svelare dei litigi in sala prove a Ballando con le Stelle: “In sala litighiamo e dico cose cattive ma poi mi pento ma alzo la voce, divento una brutta persona in quel momento e se trovo una persona con me è finita ma lui mi guarda e aspetta che mi passi; in quel momento mi fa sentire inadeguata e così passa tutto, ci guardiamo e sorridiamo, finisce tutto lì”.

Come ha fatto Angelo Madonia a capire che quella di Ema è solo una difesa? “Penso che il suo prezzo l’ha già pagato con la sofferenza e se tu devi fare qualcosa nel percorso e nella vita di qualcuno è migliorarlo, fare qualcosa che aggiunga positività”. “Mi raccomando a te!” chiude l’intervista alla coppia Serena Bortone con una raccomandazione al ballerino.