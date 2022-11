Ascolti boom per Amici 22, nessun botto per Verissimo con Tiziano Ferro

Boom di ascolti per la puntata di Amici 22 in onda il 13 novembre 2022: ecco i dati auditel del pomeriggio della domenica

E anche la domenica pomeriggio vede il trionfo di Maria de Filippi, regina dal lunedì al venerdì. Le manca solo il sabato per fare al pomeriggio, numeri che su Canale 5 non si vedono neppure in prima serata. Il 13 novembre 2022 la puntata di Amici 22 vola con quasi 3 milioni di spettatori. Un piccolo miracolo, soprattutto se si considera che il talent, si ripete ormai uguale a se stesso da tre anni ( e non mancano per questo le lamentele anche sui social). Ma evidentemente il pubblico, quello che ama i talenti del programma di Maria de Filippi, apprezza anche questa formula e fa volare Amici 22 che con il 23.5 % di share, segna uno dei migliori risultati di questa stagione.

C’era grande attesa questa mattina anche per i dati di ascolto della puntata di Verissimo, una puntata speciale interamente dedicata a Tiziano Ferro. Silvia Toffanin però non ha portato a casa un ascolto diverso dal solito, anzi. Nessun botto per la puntata dal titolo Io sono Tiziano che però è stata certamente ricca di emozioni e di momenti imperdibili per tutti i fan del cantante. La puntata di Verissimo è stata vista ieri nella prima parte da una media di spettatori pari al 21.4% e nella seconda fa il 17.5%.

Gli ascolti della domenica: è boom per Amici 22

La puntata di Amici 22 in onda il 13 novembre è stata vista da 2.919.000 telespettatori e il 23.3% di share.

Su Rai1 Domenica In è stato visto da 2.405.000 spettatori (17.3%) nella presentazione, 2.571.000 spettatori (19.7%) nella prima parte, di 2.394.000 spettatori (20.4%) nella seconda e di 2.146.000 (17.9%) nella terza. Da Noi… A Ruota Libera segna il 17.2% con 2.323.000 spettatori. Bene il pomeriggio di Rai 1 con Domenica In stabile e la Fialdini vicina a Verissimo.