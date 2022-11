La compagna di Samuel Peron e il figlio a Oggi è un altro giorno per Iva Zanicchi

Che sorpresa per Iva Zanicchi conoscere la compagna e il figlio di Samuel Peron

Tania Bambaci, la compagna di Samuel Peron, ha un messaggio per Iva Zanicchi. Oggi la cantante è ospite a Oggi è un altro giorno e per lei era prevista una sorpresa, la presenza in studio anche di Tania con il piccolo Leonardo. E’ un desiderio di Iva Zanicchi quello di conoscere la compagna e il figlio di Samuel Peron ma il ballerino non ha ancora organizzato l’incontro e lei ci resta un po’ male. Ci ha pensato Tania a fare il primo passo con una bella sorpresa. “Mi sarebbe piaciuto tantissimo essere lì con voi ma purtroppo tra poppate e le mille colichette non è facile da gestire la situazione, anche perché sono diventata l’open bar h 24 di Leonordo ma noi vi sosteniamo tantissimo. Ogni sabato sera non vediamo l’ora di seguirvi e vedere cosa avete preparato, non vediamo l’ora di vedere anche i vostri Tik Tok”.

La compagna e il figlio di Samuel Peron tifano per Iva Zanicchi

Tania conferma che ovviamente segue sempre Ballando con le Stelle che con il suo bambino aspetta con ansia che arrivi il momento dell’esibizione di Samuel Peron e Iva Zanicchi. Anche per il video messaggio Tania ha il piccolo Leonardo tra le braccia, un fagottino dolcissimo.

“Vi inventate delle cose assurde, bellissime e molto divertenti. Iva non vediamo l’ora di conoscerti dal vivo e anche di sentire le tue barzellette, ormai Leonardo è diventato fan anche delle tue barzellette“

Iva si lamenta con Samuel, non le ha mai fatte incontrare ma adesso la Zanicchi è felice, il messaggio di Tania l’ha commossa. Iva sa che adesso può chiamare direttamente lei ed andarla trovare, incontrarsi, conoscere il piccolino. E’ emozionata davvero Iva Zanicchi, il legame con il suo maestro di ballo, con Samuel Peron, è davvero forte, per lei Leonardo è un po’ il suo nipotino.