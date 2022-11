Una canzone dei Pooh, così Biagiarelli ha conquistato Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli svela con quale canzone dei Pooh ha convinto Selvaggia Lucarelli ad uscire con lui

E’ con una canzone dei Pooh che Lorenzo Biagiarelli ha conquistato Selvaggia Lucarelli. Un messaggio vocale che le ha inviato convincendola ad uscire con lui. A Oggi è un altro giorno Biagiarelli ha svelato il testo che aveva riscritto per lei. La canzone è Pensiero ma le parole sono di Lorenzo. “Per Selvaggia sono stata disposto a fare un messaggio vocale con la cover dei Pooh”, il brano Pensiero è diventato un invito ad uscire a cui la Lucarelli non ha potuto dire di no. Anche lei oggi ammette che un uomo così gentile come il suo compagno dieci anni fa non l’avrebbe nemmeno notato. E’ invece è l’amore della sua vita e attraverso Ballando con le Stelle si scopre molto del loro legame.

Lorenzo Biagiarelli, l’amore per Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli aveva già detto no ai suoi inviti ma quando sulle note di Pensiero Lorenzo le ha cantato: “Non restare chiusa lì Selvaggia, esci a cena insieme a me mannaggia. Potrà darsi che non ci si piaccia ma stasera senza te che vitaccia, che vitaccia”. Il resto lo conoscono tutti, fino al messaggio che oggi il figlio della Lucarelli ha registrato per Lorenzo.

“La presenza di Selvaggia non ha reso il mio percorso più facile a Ballando con le Stelle” ha inoltre confidato spiegando quanto apprezzi la sua compagna nel suo andare avanti nonostante tutti i pregiudizi e tutti gli attacchi, gli insulti che riceve da anni. Biagiarelli solo di recente li ha subiti sulla sua pelle e per breve tempo; ha avuto voglia di mollare Ballando non sopportando tanta cattiveria. “Dopo la terza puntata io avrei già smesso con tutti gli insulti. Ho provato per la prima volta quello che lei prova da anni tutti i giorni e mi sono chiesto come fa… per Selvaggia è più di un lavoro, ci mette se stessa”.