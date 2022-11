Gessica Notaro: “Sono sicura che mio padre al matrimonio ci sarà”

Gessica Notaro si emoziona pensando che il padre sarà al suo matrimonio con Filippo Bologni, ne è certa

L’amore l’aveva distrutta e oggi l’amore, quello vero, le sta regalando la favola a cui non credeva più. Gessica Notaro a Verissimo precisa che l’amore che l’aveva distrutta in realtà non era amore ma è il principe azzurro che adesso ha accanto ad averle ridato tutto. Stanno insieme da due anni con una convivenza h 24 perché Gessica Notaro e Filippo Bologni non solo vivono sotto lo stesso tetto ma lavorano anche insieme. “Abbiamo sempre qualcosa di cui parlare, quando abbiamo delle difficoltà riusciamo a compensarci, ognuno aiuta l’altro e siamo molto in equilibrio”. Si sono conosciuti grazie alla passione per i cavalli, sono diventati amici, il migliore confidente per l’altro ma poi in modo molto naturale è scoccata la scintilla e tutto è andato sempre meglio.

Gessica Notaro e Filippo Bologni a Verissimo

C’è stato un momento in cui hanno iniziato ad aprirsi e adesso per loro è sempre molto semplice confrontarsi. “Gessica è stata la prima persona che mi ha fatto aprire” e Filippo l’ha ricompensata dandole fiducia in se stessa, la tranquillità di poter saltare anche senza la vista da un occhio. Dopo un anno mezzo la Notari ha iniziato a gareggiare a cavallo, non aveva più limiti. Il loro amore è un grazie continuo.

“E’ stato lui a fare il primo passo” ma Filippo la corregge, pensa che tutto sia arrivato in modo così naturale che non c’è stato un primo vero passo. “Oggi siamo davvero felici ed è così che si dovrebbe vivere la vita, seguendo la felicità”.

“Mio padre direbbe che ho scelto l’uomo giusto. Penso che a lui Filippo piaccia e che sia molto contento che sarà lui ad accompagnarmi per mano nella vita visto che non c’è più lui a farlo”. Gessica è sicura che il giorno del matrimonio ci sarà anche suo padre. Ogni tanto parlano del futuro, dei figli, un sogno che quando sarà il momento si avvererà. “Arriverà da solo il momento giusto”.