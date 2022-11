Lorella Boccia: “Direi una bugia se dicessi che è tutto perfetto”

Lorella Boccia tira fuori tutto il dolore di madre e di figlia, per la sua bambina e per il padre che non c'è più

“Direi una bugia se dicessi che è tutto perfetto e che non dormiamo di notte e siamo felicissimi” Lorella Boccia a Verissimo non nasconde i problemi che continua ad avere da quando è nata sua figlia. Confessa tutto, anche il dolore che prova per il padre che è morto prima del suo matrimonio. “E’ chiaro che ci sono i problemi e i momenti brutti e che vorrei lavarmi i capelli senza l’ansia e di certo questo aspetto c’è ma anche che questa bambina mi ha dato cose che prima non capivo, cose che prima non affrontavo, le paure, il mio passato. Ho sempre fatto fatica…” inizia così la sua intervista Lorella Boccia, una meravigliosa intervista perché sincera fino alla fine. Sui social non ha mai nascosto la sua fatica di essere madre e ovviamente l’amore immenso per sua figlia. “Ho bisogno davvero di stare a contatto con lei e dico grazie alla vita e a mia figlia per quello che mi ha regalato.” E’ stata male Lorella Boccia: “E’ difficile da spiegare perché quando ne parli con le persone è ovvio che essere mamma è la cosa più bella ma quando arrivi a casa e hai una bambina così piccola… io mi sono ritrovata a stare sola ed esplodevo in pianti che duravano una eternità e io chiamavo mia sorella che ha due bambini e mi diceva che era tutto normale, che era normale mi sentissi così” ma a volte è ancora così e per la ballerina e conduttrice è strano ma ne parla, ha il coraggio di dirlo.

Lorella Boccia a Verissimo

Per nessuna madre è facile e bisogna comprendere che non è sempre tutto bello e perfetto, è una verità che va detta. Lorella avvisa che sta per sbottonare i pantaloni, le vanno stretti, fa sorridere tutti ma dietro il suo gonfiore non c’è nessuna dolce attesa, semplicemente l’amore di sua madre sempre pronta a cucinare polpette e parmigiana per lei: “Mamma c’è sempre stata con il panino pronto e con il biglietto per il treno che mi passava al volto, a lei devo tutto perché se non mi spingeva oggi non stavo qua a parlare con te”.

Ha un dolore importante Lorella Boccia, non ne ha mai parlato, lo fa a Verissimo: “Parlare, dialogare ma io non so con chi parlare… vorrei farlo per l’ultima volta per dirci quello che non ci siamo detti… non ne parlo spesso perché fa ancora troppo male” parla di suo padre. “Lui è sparito per 12 anni e ogni tanti compariva, una volta all’anno, io ero arrabbiata e nel momento in cui ho deciso di ricominciare e ci siamo parlati, era marzo… io a giugno dovevo sposarmi ma lui un mese e mezzo prima è venuto a mancare”. Lorella scoppia in lacrime: “Non era giusto, volevo mi accompagnasse all’altare”.