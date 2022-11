Ascolti tv, la finale di Tu si que vales batte Ballando con le stelle: i numeri

La finale di Tu si que vales in diretta batte di pochissimo Ballando con le stelle: ecco i numeri e gli ascolti del 19 novembre 2022

Grande attesa anche questa domenica mattina per gli ascolti del 19 novembre 2022. Chi ha vinto la gara del sabato sera? Lo scopriamo con i dati auditel relativi al prime time del sabato, dati che ci rivelano che a vincere questa settimana è Tu si que vales. L’ultima puntata del programma di Maria de filippi vola sopra i 4 milioni di spettatori e conquista la medaglia d’oro, salendo sul primo gradino del podio. Resta di pochissimo indietro, anche questa settimana, Ballando con le stelle.

A differenza di quanto successo nelle passate stagioni, Tu si que vales non ha avuto il predominio netto di un tempo sul programma di Rai 1. Anzi , Ballando con le stelle ha portato a casa in queste settimane, dei buoni risultati, agguantando anche Tu si que vales, come è successo la scorsa settimana, con la semifinale.

Il programma di Milly Carlucci ha cercato di conquistare il pubblico, con la bravura dei vip, con le solite polemiche tra giurati e non si è fatto mancare nulla, da detto. Non ultimo anche il caso Montesano, riaperto e chiuso ieri da Milly Carlucci.

Ultima sfida quindi tra il programma di Canale 5 e Ballando con le stelle. Sabato prossimo non ci sarà infatti il classico “meglio di”. Ballando con le stelle inizierà alle 22, per dare spazio alle partite dei mondiali mentre su Canale 5 andrà in onda il film Come un gatto in tangenziale.

Gli ascolti del 19 novembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Vince la serata Tu si que vales con 4.012.000 spettatori con il 28.9% share. La finale in diretta batte Rai 1.

Grandi numeri per Milly Carlucci: la settima puntata di Ballando con le stelle è stata vista da una media di 3.817.000 spettatori con il 25.2% share.

Da segnalare Rete 4 come terza rete più vista del sabato sera. Su Rete4 …Continuavo a Chiamarlo Trinità è stato visto da 1.079.000 spettatori con il 6.% di share. Su Italia1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo ha intrattenuto 798.000 spettatori con 4.3% di share. Su Rai3, diretto da Paolo Sorrentino, Sei Pezzi Facili – Il Teatro di Mattia Torre – dalle 22.01 alle 23.07 – ha raccolto davanti al video 567.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%.

Su Rai2 il Tennis con gli ATP Finals ha catturato l’attenzione di 462.000 spettatori (2.4%).Su La7 Men of Honor ha interessato 334.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Creed – Nato per Combattere è stato seguito da 242.000 spettatori con l’1.3% di share. Sul Nove il documentario Chi ha venduto la Coppa del Mondo? segna 257.000 spettatori (1.5%).