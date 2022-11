Simona Marchini ha avuto quattro aborti: “Ero distrutta, disperata”

Simona Marchini parla dei suoi quattro aborti, un'esperienza atroce

Simona Marchini era già mamma, era nata la sua bambina dal matrimonio con Roberto Paolopoli poi è stato tutto così difficile e doloroso. A Verissimo racconta dei quattro aborti subiti, del dolore atroce. Non è stata una vita semplice per Simona Marchini, il primo matrimonio con un uomo che definisce un manipolatore, che voleva possedere la sua testa, il suo cervello. Poi è arrivato Ciccio Cordova, il vero amore. Il calciatore le ha fatto credere di nuovo nella felicità, lei era diffidente, impaurita ma ha iniziato a sognare di avere finalmente una famiglia. Simona Marchini desiderava altri figli, era innamorata del capitano della Roma. Purtroppo, i dolori per lei non erano finiti, con Cordova non ha avuto figli ma ha subito quattro aborti, tutti al quinto mese di gravidanza, tutti maschietti.

Simona Marchi a Verissimo il suo dolore, gli aborti

Racconta di Ciccio che l’ha corteggiata a lungo, che con lei è stato molto paziente, ripensa ancora alla loro storia, agli inizi così romantici, sembravano due adolescenti, il loro era un amore puro. Ci hanno creduto entrambi, si sono sposati, un matrimonio durato 10 anni, dal 1970 al 1980, si sono lasciati con grande sofferenza, anche per l’esperienza drammatica di cui l’attrice parla.

Dolore nel dolore e la sofferenza è evidente nella sua voce mentre a Silvia Toffanin racconta tutto. “Purtroppo per quattro volte ho perso i bambini ed è stato spaventoso, tutti maschietti… Io volevo a tutti i costi la famiglia” voleva un fratello o una sorella per la sua bambina. C’era una ragione ben precisa per cui la Marchini non riusciva a portare avanti le gravidanze ma tanti anni fa non c’erano i controlli e le visite mediche di oggi.

“Allora non si facevano le analisi sulla trombofilia. Si rompeva la placenta. È stata un’esperienza atroce. Questo, a un certo punto, ha compromesso il nostro rapporto, nonostante fossimo molto innamorati… Abbiamo faticato molto a lasciarsi”. Ne è certa: “Mia figlia è un miracolo che sia nata”.