Angelo Madonia: arrivano la dichiarazione per Ema Stokholma e il matrimonio

Angelo Madonia finalmente dichiara il suo amore per Ema Stokholma e la dichiarazione d'amore fa sognare Ballando con le Stelle

I telespettatori di Ballando con le Stelle ma anche gli amici più cari della coppia attendevano già da un po’ il primo bacio Ema Stokholma e Angelo Madonia e alla fine è arrivato. E’ sui social che il ballerino ha confermato i suoi sentimenti per la splendida Ema Stokholma. Dopo le esibizioni sulla pista di Ballando, soprattutto sabato scorso, in molti hanno chiesto una dolce dichiarazione di Angelo Madonia ed ecco che “I love you” è comparso accanto alla foto del bacio. E’ una coppia che fa sognare ma i timori di Ema e le raccomandazioni rivolte ad Angelo bloccavano entrambi. E’ un bacio tenerissimo quello che il maestro di ballo ha scelto di pubblicare e la reazione di tutti è un bel “Finalmente”. Da Carolyn Smith ad Alberto Matano le congratulazioni per Ema Stokholma e Angelo Madonia si sommano a quelle dei tanti follower che seguono Ballando con le Stelle ma soprattutto la coppia, la loro storia d’amore.

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sposano?

Si parla già di matrimonio ma sono gli amici più cari a chiedere di vederli presto all’altare. La prima è Andrea Delogu, sembra non avere dubbi. E’ la migliore amica di Ema e scrive: “Allora quindi è vero? È vero che ti sposerai? Ti faccio tanti tanti cari auguri e se vengo in prima fila capirai” più che una certezza è un augurio, lo stesso che arriva da Alberto Matano. Seguono i commenti degli altri concorrenti del dance show del sabato sera, anche di ex concorrenti.



Ema Stokholma ironizza ma è emozionata, è felice, Ballando con le Stelle le sta davvero regalando ciò che le mancava, non solo la consapevolezza del suo corpo ma anche la voglia di buttarsi in amore che ha tutti i presupposti per essere un grande amore. Di certo questa volta la coppia di ballerini non lo fa per la vittoria in pista ma nella vita.