Ascolti tv, in 4 milioni per la partita in prime time. Cresce il GF VIP 7, male il circolo dei mondiali

Gli ascolti del 21 novembre 2022: i mondiali regalano 4 milioni di spettatori a Rai 1 che però crolla dopo le 22. Ecco tutti i dati

Prima serata “particolare” per Rai 1 che darà spazio in questo mese alle partite dei mondiali in prime time, e poi avrà Il circolo dei mondiali a intrattenere il pubblico. Una mossa vincente? Lo scopriamo con i dati di ascolto del 21 novembre 2022 che rivelano proprio come sono andati gli ascolti del programma. Va detto che fino alle 22 circa, si è giocata la gara che ha visto protagoniste il Galles e gli Usa e poi la linea è passata al programma di Alessandra de Stefano. Una sfida a distanza con il Grande Fratello VIP che in realtà vede i due format sovrapporsi per circa un’oretta e mezza, non di più. Un po’ difficile quindi parlare di vincitori e sconfitti, considerata anche la presenza della partita per circa 30 minuti del prime time.

Possiamo comunque commentare i dati di ieri sera e capire se il pubblico ha apprezzato la nuova versione del Circolo dei mondiali che questa estate era piaciuto al pubblico di Rai 2 durante le Olimpiadi. I dati di ascolto della serata del 21 novembre 2022 ci rivelano che la partita è stata vista da una media di 4 milioni di spettatori ma vince il GF VIP con lo share al 23 %. Crolla Il circolo dei mondiali che si ferma al 7% di share. Bocciato alla prima il programma di Rai 1.

In merito al programma di Rai 1 possiamo dire che sui social il pubblico, nel commentare si è diviso. C’è chi ha apprezzato la solita spensieratezza portata in tv da tutta la squadra del programma di Rai 1 e chi invece si aspettava qualcosa di diverso. I tifosi interessati a commenti tecnici, approfondimenti sulle squadre protagoniste di questo mondiale, interviste, sono rimasti a bocca asciutta. Ma ci sono anche altri format che raccontano questo mondiale sulla Rai, dove è possibile seguire informazione di questo tipo. Il Circolo dei mondiali, chiaramente è molto altro.

Gli ascolti del 21 novembre 2022: ecco i dati auditel della serata

La sfida che ha visto protagoniste il Galles e gli Usa nella seconda giornata dei mondiali ha incollato alla tv una media di 4.555.000 spettatori con il 21.2% share su Rai 1. Nel dettaglio: primo tempo: 4.591.000 – 21.8%, secondo tempo: 4.524.000 – 20.6%; pre e post nel complesso: 3.050.000 – 15.1%. A seguire – dalle 22.18 alle 23.32 – Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 1.164.000 spettatori con il 7.1%.

Come era prevedibile cresce il Grande Fratello VIp in onda dalle 21,45 circa all’una passata. 2.881.000 spettatori con il 23.1% share per la puntata del reality in onda ieri sera. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.204.000 spettatori pari ad uno share dell’11.9%.

Su Rai2 Vicino all’Orizzonte ha interessato 1.213.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Braven – Il Coraggioso ha intrattenuto 1.047.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 893.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Bersaglio Mobile – Uomini di Mala che Odiano le Donne ha registrato 440.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 la quinta stagione di Gomorra – La Serie segna 509.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Un Fantastico Via Vai ha raccolto 502.000 spettatori con il 2.8%.