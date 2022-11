Drusilla Foer torna su Rai 2 con il suo Almanacco del giorno dopo

Drusilla Foer sta per tornare su Rai 2 con il suo Almanacco del giorno dopo: ecco quando andrà in onda

Dopo gli ottimi numeri portati a casa questa estate, Rai 2 si affida di nuovo a Drusilla Foer. Quando la rivedremo? Drusilla ritorna dal 12 dicembre con il suo programma “Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 su Rai 2 , prima del Tg2. E si spera, con ascolti in linea a quelli incassati in estate, che facciano dimenticare i numeri disastrosi che Una scatola al giorno ha portato alla rete in questo ultimo mese. Ascolti bassissimi per il programma di Paolo Conticini, con Rai 2 ferma al 2 % di share ( superata persino dal Nove, con il programma Cash or Trash, sempre di Conticini, ma in replica). Per Drusilla la missione non è poi complicata, basterà riuscire ad arrivare almeno al 4 % e se anche non la facesse, la qualità dei due programmi è così diversa, che basterebbe anche solo il fatto di non vedere più Una scatola al giorno, un esperimento davvero fallito.

Il ritorno di Drusilla Foer con il suo almanacco del giorno dopo

Cosa vedremo quindi in questa nuova edizione dell’almanacco di Drusilla Foer? Rilettura del format di grande successo che ha segnato la storia della Tv italiana, l’Almanacco avrà una veste leggermente rivisitata rispetto alla prima esperienza fatta nell’estate scorsa: nuove rubriche quotidiane, ospiti, interviste a personalità famose e contributi video fra l’educativo e il surreale. Non mancherà qualche riflessione brillante e sagace da parte dell’”anziana soubrette” – come Drusilla è solita definirsi – il tutto accompagnato da pennellate di ironia, data dalla personalissima modalità di racconto della conduttrice, e dalla musica suonata al pianoforte in studio dal Maestro Loris Di Leo. Tornerà anche Topo Gigio, amatissimo protagonista delle puntate in onda questa estate? Non è dato saperlo!

Drusilla ci terrà quindi compagnia prima e dopo Natale: appuntamento al 12 dicembre con la prima puntata della nuova edizione dell’almanacco, su Rai 2.