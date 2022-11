Maurizio Costanzo a Serena Bortone: “Se ha un briciolo di umanità chiami Memo Remigi”

Un appello duro che Maurizio Costanzo ha rivolto a Serena Bortone sul caso Memo Remigi - Jessica Morlacchi

A distanza di un mese dall’allontanamento di Memo Remigi nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone anche Maurizio Costanzo esprime la sua opinione. Lo fa con parole dure, con un appello rivolto a Serena Bortone. Memo Remigi è stato licenziato dalla Rai dopo il comportamento avuto con Jessica Morlacchi in diretta su Rai 2. E’ un caso che ormai conoscono tutti ma Maurizio Costanzo ha approfittato della presenza di Laura Freddi nel suo programma “Facciamo finta che” su R101. La Freddi è un nuovo affetto stabile di Oggi è un altro giorno, conosce tutti i protagonisti di questo triste caso, per lei è complicato schierarsi, soprattutto dopo l’appello di Maurizio Costanzo.

Le parole di Costanzo rivolte a Serena Bortone

Maurizio Costanzo non ha mai avuto peli sulla lunga, ancora meno dall’alto della sua lunga esperienza. “Mi spiace perché Remigi ha 84 anni, ha scritto ‘Sapessi come è strano sentirsi innamorati a Milano’ e penso alle malinconie che gli sono venute, quindi se la Bortone ha un briciolo di umanità lo richiami, gli dica qualcosa” diretto, un appello che rende evidente il suo pensiero. La realtà è che non è stata Serena Bortone a licenziare Memo Remigi. La conduttrice avrebbe evitato volentieri che tutti sapessero tutto, per proteggere i due protagonisti.

Laura Freddi ha cercato di glissare l’argomento, si è detta dispiaciuta per entrambe le parti, Jessica e Memo. Su Serena Bortone non ha dubbi: “E’ una donna molto intelligente e saprà sicuramente come muoversi in questa situazione”.

Chissà se Maurizio Costanzo ha sentito Memi Remigi. Laura Freddi non l’ha contattato, non sa di preciso come sta dopo il licenziamento. In pratica sembra che nessuno sappia niente del cantautore. “Sono moralmente distrutto. Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto” è parte della dichiarazione di Memo Remigi che è ancora in primo piano sui social.