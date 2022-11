E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici alle donne: “Non illudetevi che quello sia amore”

Il messaggio di Antonella Clerici alle donne che subiscono violenza, le sue parole

Antonella Clerici non manca l’appuntamento di oggi 25 novembre 2022, non solo la conduzione di E’ sempre mezzogiorno ma soprattutto oggi ci sono le sue scarpe rosse e le parole rivolte alle donne che subiscono violenza. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: “Uno degli atti più vili secondo me che si possa compiere. E uno dei simboli di questa lotta contro la violenza sulle donne sono le scarpe rosse, grazie a un’artista messicana, Elina Chauvet, che ha creato una installazione di forte impatto sistemando tutte queste scarpe rosse per le strade di ogni città. Un modo di dire no alla violenza, un simbolo adottato dalle donne di tutto il mondo per dire a chi subisce ‘Non sei sola mi raccomando, siamo come te’ e io lo voglio dire a tutte le donne che magari in questo momento stanno subendo violenza, stanno soffrendo… di non subire ma di denunciare al primo schiaffo, di denunciare subito. Non illudetevi che quello sia amore, no quella è solo violenza, denunciate”.

Antonella Clerici entra in studio con le scarpe rosse in mano

Tra le mani il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, così Antonella Clerici entra nello studio di E’ sempre mezzogiorno. “Le nostre scarpette rosse per oggi staranno qui ma anche per sempre, simbolicamente, saranno con noi”

Le scarpe rosse in primo piano sul fungo che è un tavolino, accanto al telefono rosa che da quando è iniziato il programma mette in collegamento Antonella Clerici con il suo pubblico di Rai 1. Non è solo nella giornata contro la violenza sulle donne che la conduttrice lancia un messaggio di forza alle donne, il messaggio di avere il coraggio di tornare libere, di ribellarsi alle violenze di ogni tipo. Ogni giorno in cucina con gli altri protagonisti di E’ sempre mezzogiorno mette in risalto ogni valore, il modo sano di vivere, anche in quei discorsi che appaiono leggeri ma mai superficiali, mai banali.