Manuela Arcuri, i sacrifici di mamma Nella fatti per aiutarla

La mamma di Manuela Arcuri racconta i sacrifici e gli errori fatti per aiutare sua figlia

La prima ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata del 29 novembre 2022 è Manuela Arcuri. Per lei c’è una bellissima sorpresa, mamma Nella. E’ in collegamento da casa, bella come la figlia, sorridente, felice per il percorso della sua Manu ma confida che per lei l’impegno è stato gravoso. La madre di Manuela Arcuri racconta che il sogno di sua figlia è sempre stato quello di entrare a fare parte del mondo dello spettacolo, di recitare. “E’ stato per me un impegno molto gravoso accompagnarla sempre per questa carriera, me lo chiese lei di starle vicino perché voleva provarci e ho cominciato anche io un po’ alla volta a capi re questo mondo. Ci sono riuscita ma anche io ho fatto degli sbagli ma per amore di una figlia si fa”. Serena Bortone curiosa chiede alla mamma di Manuela Arcuri degli errori fatti.

Manuela Arcuri il messaggio della mamma e del fratello

“Non c’è uno sbaglio ma solo in generale, a dire sì o no ad alcune proposte lavorative poi si capiva quelle che erano serie e meno serie… ma questo viene solo con l’esperienza”. Dietro le spalle di mamma Nella tutte le foto di sua figlia.

C’è anche un messaggio di Sergio, il fratello della Arcuri: “Manu io sono sempre molto felice quando mi chiedono di parlare di te e del nostro rapporto perché tu sei sempre riconosciuta per la tua bellezza e adesso perché mamma ma pochi sanno quanto è bello essere tuo fratello, la tua bellezza come sorella. Sei eccezionale, sei sempre presente, la sorella su cui posso contare per un consiglio, in favore, a te invece viene difficile chiedere. Tu sei una persona a cui posso appoggiarmi ma sono contento se posso fare qualcosa per te e posso aiutarti. Sono felicissimo di averti come sorella”. Un legame davvero molto forte tra Manuela e Sergio Arcuri, lui è più grande di tre anni, sentono però di essere come gemelli, da sempre insieme.

La Arcuri si commuove, è la famiglia di cui ha sempre parlato, la famiglia che sta costruendo anche lei con Giovanni e il loro bambino.