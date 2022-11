Quando torna in onda La vita in diretta? I nuovi orari durante i Mondiali 2022

Quando torna in onda La vita in diretta? I mondiali cambiano la programmazione di Rai 1. Ecco il nuovo calendario

Vi avevamo detto che il pubblico de La vita in diretta avrebbe dovuto fare a meno del programma di Rai 1 per qualche giorno e infatti, dal 28 novembre, è iniziata una piccola pausa per Alberto Matano. Il programma, è prima andato in onda in formato ridotto e questa settimana, si è fermato in modo definitivo per fare spazio ai mondiali di calcio. Non ci sono quindi buone notizie per i fan di Vita in diretta, almeno per ora. Il pubblico dovrà attendere infatti la prossima settimana prima di vedere di nuovo in onda il programma di Alberto Matano che tanto piace agli italiani. Con una media di oltre 2 milioni di spettatori nell’ultimo mese, l’ex volto del TG1 aveva consolidato la sua leadership nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18,45 confermandosi amatissimo dal pubblico. Chiaramente, ad approfittare dell’assenza de La vita in diretta, “rubando” qualche spettatore che non ama il calcio a Rai 1, è Barbara d’Urso. La conduttrice con il suo Pomeriggio 5, ieri ha incassato, in assenza di Matano, uno dei migliori risultati della stagione.

Ma torniamo a La vita in diretta, quanto durerà questa sospensione causata dai mondiali?

Quando torna in onda La vita in diretta durante i mondiali?

Per rivedere Alberto Matano in onda su Rai 1 bisognerà attendere il 7 dicembre. In quella data infatti, la competizione calcistica più importante al mondo si ferma. Ci saranno, dopo gli ottavi di finale, due giorni di pausa per dare modo a tutti i calciatori di riposarsi e ricaricare le batterie. I Mondiali tornano il 9 dicembre . Quindi La vita in diretta andrà in onda regolarmente il 7 dicembre e l’8 dicembre. Poi venerdì 9 dicembre dovrebbe lasciare spazio ai mondiali, con i quarti di finale. Da 12 dicembre La vita in diretta torna invece in programmazione con la sua classica collocazione alle 17,10 e con la sua normale durata.