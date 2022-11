Suor Paola commenta la scelta di suor Cristina che ha lasciato il velo

Suor Paola a Oggi è un altro giorno dice la sua sulla scelta di Suor Cristina di lasciare la vita religiosa

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno c’è stata anche Suor Paola. E come non parlare di quella che è stata una delle notizie più chiacchierate e discusse delle ultime settimane in Italia? Visto che suor Cristina è stata “blindata” da Mediaset, su RAi 1 arriva Suor Paola, amatissima dal pubblico e non solo. A lei quindi Serena Bortone ha chiesto un commento in merito a quello che è successo, un commento sulla scelta di Suor Cristina che oggi non è più una suora, avendo deciso di abbandonare il velo, ma una ragazza che cerca la sua strada. Suor Paola ha spiegato che non ha mai conosciuto Cristina, quando era una suora l’ha incrociata per caso e salutata da lontano, la conosceva in quanto personaggio che si dedicava molto al canto e alla musica.

La Bortone quindi, ha provato a capire insieme a suor Paola, il perchè di questa scelta. E ha quindi chiesto alla suora che cosa ne pensasse di questa decisione. “Devo dire che io sono contenta che lei abbia trovato la sua strada. Noi suore dobbiamo portare la luce, dalla grande luce di Dio dobbiamo portarla agli altri. Quando la luce si comincia a riflettere su noi stesse noi non vediamo più chi ci sta intorno, noi vediamo solo quella luce e quindi inizia a esserci della scontentezza e di chiedere altro” ha spiegato Suor Paola.

La Bortone ha quindi chiesto alla sua ospite se nella sua vita religiosa ci siano stati dei momenti di difficoltà. Ovviamente non sono mancati ma suor Paola ha spiegato: “Quando ho iniziato il mio cammino sono stata mandata in un posto in cui c’erano solo suore straniere, ognuna di loro pregava nella sua lingua. Ho pensato che il Signore mi avesse mandato lì apposta e se non me ne sono andata in quel caso…”.