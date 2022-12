Lorenzo Biagiarelli sbaglia battuta a E’ sempre mezzogiorno

Lorenzo Biagiarelli, l'ironia su Blanco e la musica non è piaciuta a chi segue E' sempre mezzogiorno

Ben più libero dagli impegni nella sala prove di Ballando con le Stelle Lorenzo Biagiarelli è quasi sempre presente nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Gran puntata oggi con ospite Katia Follesa che ha strappato continue risate. Il programma del mezzogiorno di Antonella Clerici non vive di polemiche ma Lorenzo Biagiarelli è capace di scatenarle. C’è chi lo ritiene snob e ancora non capisce il perché della sua presenza a E’ sempre mezzogiorno, altri invece lo adorano. E’ un po’ quello che capita a Selvaggia Lucarelli. Cosa ha combinato oggi Biagiarelli? Mentre in tanti vorrebbero Katia Follesa ospite fissa altri non hanno gradito la sua risposta su Blanco.

Lorenzo Biagiarelli la sua battuta su Blanco

Antonella Clerici e Katia Follesa raccontano delle figlie, della musica che ascoltano, sono coetanee, le loro confidenze riguardano tanti genitori. La Clerici è stata ripresa da sua figlia perché non conosce uno dei suoi cantanti preferiti, Luchè. La Follesa ha accompagnato sua figlia al concerto di Blanco e si è scatenata con lei e le sue amiche. E’ un concerto che sarebbe piaciuto anche alla Clerici ma lei non è andata nemmeno a quello di Cesare Cremonini che adora da sempre. Mentre Katia e Antonella fantasticano di andare insieme al concerto del cantante bolognese e poi cantano sul brano messo subito dal maestro Casamento “Mi fai impazzire” la padrona di casa chiede a Biagiarelli se a lui piace Blanco.

“Non so di cosa state parlando” è la sua risposta. “Per me dopo gli Spandau Ballet la mia radio si è spenta. A gennaio 1990 la mia radio si è rotta”. Una battuta che non è piaciuta a molti perché lui Blanco lo conosce. Forse l’ha dimenticato ma il cantante lasciò una dedica per Antonella e a fargliela leggere fu proprio Biagiarelli. E’ una fortuna che E’ sempre mezzogiorno non vada avanti grazie alle polemiche e che in studio non ci sia nessuno pronto ad evidenziare ogni singola battuta più o meno carina. Ma Biagiarelli questa poteva anche evitarla. La musica da oltre 30 anni a lui non piace.