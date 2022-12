Ascolti tv, Ballando con le stelle crolla sotto i 3 milioni. Al venerdì Milly non brilla

Non brillano affatto gli ascolti di Ballando con le stelle nella serata del 2 dicembre: Milly Carlucci deve accontentarsi di 2,5 milioni di spettatori

Niente da fare per Ballando con le stelle al venerdì sera. La mossa di Rai 1 di mandare in onda la partita di due squadre che al mondiale conoscevano già il loro destino, non è stata forse la più vincente. Il venerdì sera il match poteva essere trasmesso su Rai 2 per lasciare spazio alla semifinale di Ballando con le stelle. Va anche detto, che la puntata del programma di Milly Carlucci del 2 dicembre, è stata una puntata non sense, con poco mordente e come sempre, troppo, troppo piena di lungaggini delle quali, si poteva fare a meno ( il lunghissimo spazio dedicato a Iva Zanicchi ad esempio, era una di quelle cose da tagliare). In ogni caso, Rai 1 fa più che bene nella fascia fino alle 22 visto che la partita è stata vista da quasi 5 milioni di spettatori. Ma il 23 % di share non è un grandissimo risultato come non lo è neppure quello portato a casa da Ballando con le stelle con una puntata che non ha superato i 3 milioni di spettatori.

Vediamo i numeri della serata.

Gli ascolti del 2 dicembre 2022: ecco i dati auditel

Nella serata di ieri, su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Camerun-Brasile, in onda dalle 20 alle 21:59, è vista da 4.819.000 spettatori pari al 22.7% di share A seguire Ballando con le Stelle, dalle 22:52 alle 1:40, ha conquistato 2.576.000 spettatori pari al 25.9% (Tutti in Pista, dalle 22:15 alle 22:52, a 3.201.000 e il 17.4%).

Su Canale5 10 giorni con Babbo Natale ha convinto una buona fetta di pubblico con 2.005.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 S.W.A.T. arriva a 795.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Io, robot ha raccolto 935.000 spettatori (5%). Su Rai3 Padri e figlie è seguito da 813.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.337.000 spettatori (8.9%). Su La7 Propaganda Live sigla 842.000 spettatori pari al 6.3%. Su Tv8 MasterChef segna 407.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Corzza è seguito da 711.000 spettatori (3.6%). Ricordiamo che Maurizio Crozza è ancora positivo al covid e per questo non è andata in onda la diretta del suo programma.