La mamma di Manila Nazzaro: “Solo io so quello che ha sofferto mia figlia”

La mamma di Manila Nazzaro a Verissimo riesce a dire cose mai dette a sua figlia. L'emozione è fortissima

Manila Nazzaro torna ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, anche questa volta si commuove ma un’emozione così tenera perché arriva dopo le parole della sua mamma. Mamma Adriana ringrazia la conduttrice perché senza il suo invito, senza il messaggio di oggi a sua figlia non sarebbe mai riuscita a dirle cose così importanti. Racconta della sua bambina, perché per lei Manila Nazzaro sarà per sempre piccola, non sarà mai cresciuta abbastanza da non avere più raccomandazioni per lei e preoccupazioni. Adora sua figlia come tutte le mamme ma colpisce nel profondo il modo in cui parla di lei. E’ stata una bambina sempre decisa, sempre sicura nelle sue scelte, sempre indipendente, l’ha vista forte e poi crollare. Da piccolina ha imparato a camminare da sola, l’aiutava in casa e la mamma la spiava quando diceva di andare a pulire il bagno, scopriva che con i detersivi fingeva di fare le pubblicità in televisione. Manila Nazzaro sognava il mondo dello spettacolo in cui lavora da quando ha vinto Miss Italia ma lei e suo marito hanno sempre tremato per la loro figlia.

Manila Nazzaro a Verissimo

“Prendeva il pomo della tenda e cantava. A 10 anni ha imparato l’inglese ascoltando le canzoni di Madonna. Sempre determinata e decisa, da quando è nata. Quando ha vinto Miss Italia io tremavo come una foglia e mi sono sentita spaesata poi è stato tutto più facile”

“Io quando vedo i miei due nipoti con la mamma li vedo felici. E’ una mamma perfetta perché lei fa da mamma e da papà”. Ricorda il periodo più brutto, quello della separazione. In quel periodo lei e suo marito si trasferirono a Roma per dare sostegno a Manila per aiutarla con i bambini. “Ci siamo fatti forza per lei. Solo io mi accorgevo che aveva pianto la notte. Lo so io il dolore che aveva Manila. Sarà ridicolo ma è come se mia figlia non fosse mai cresciuta. Grazie Silvia, ho potuto dire cose che non avrei mai detto a mia figlia. Una figlia così non so se ce la meritavamo, per noi è speciale”.