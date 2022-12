Antonella Clerici: è il suo compleanno, lo studio è vuoto ma arriva il balletto di E’ sempre mezzogiorno

Ballando con le padelle, il balletto per il compleanno di Antonella Clerici fa impazzire il pubblico di E' sempre mezzogiorno

Antonella Clerici entra nello studio di E’ sempre mezzogiorno, entusiasta, è il suo compleanno, un giorno che da sempre adora. Felice di passarlo con il suo pubblico ma lo studio è vuoto e un attimo dopo si riempie di allegria con il balletto dei suoi cuochi e degli altri protagonisti di E’ sempre mezzogiorno. Sulle note di Mamma Mia degli Abba e in costumi super luminosi tutti cantano il testo modificato del famoso brano dedicandolo ad Antonella Clerici. E’ una delle sue canzoni preferite ma da oggi lo sarà ancora di più. Lorenzo Biagiarelli ormai è quasi un ballerino ma per gli altri non c’è Ballando con le Stelle ma Ballando con le padelle. I cuochi sono imbarazzati ma felici per il regalo fatto ad Antonella Clerici. La conduttrice non aveva sospettato nulla ma aveva notato che negli ultimi giorni il sarto non aveva tempo per farle nemmeno una piega e ieri sera Francesca Marsetti le aveva mandato una foto mentre era a cena con Fava, Potenzano e Ricchebono, che in realtà stavano facendo le prove per il balletto.

Antonella Clerici oggi è il suo compleanno ma non chiedetele l’età

In tantissimi le fanno gli auguri, commossa ringrazia tutti ma è solo l’inizio, uno dopo l’altro ci sono tutti gli amici del mondo dello spettacolo per lei, pronti con un messaggio. Antonella Clerici oggi compie 59 anni ma non ha più intenzione di rispondere alla domanda, da oggi in poi dirà che ne ha 50 plus e sarà sempre così anche a 80 anni. E’ il consiglio che dà a tutte le donne.

Fulvio Marino, Ivano Ricchebono, Gian Piero Fava, Francesca Marsetti, Alfio Bottaro, Lorenzo Biagiarelli si sono esibiti nel balletto per cantare gli auguri di buon compleanno ad Antonella Clerici. Sono davvero una famiglia e la conduttrice merita davvero tutto questo affetto e l’allegria che mostrano in tv ogni giorno. Le soprese non sono di certo finite, oggi è un gran giorno, la Clerici non fa gli auguri a nessuno, oggi è il suo compleanno e se lo gode fino in fondo.