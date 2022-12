La vita in diretta torna oggi ma in versione ridotta: Matano accorcia

Tutto pronto per il ritorno in onda di Alberto Matano con La vita in diretta: si va in onda oggi 7 dicembre 2022

Dopo dieci giorni di stop, torna oggi 7 dicembre 2022 La vita in diretta. Come il pubblico sa bene, in questi giorni su Rai 1, c’è stato spazio per il Mondiale di calcio. Ottimi i numeri portati a casa dalla rete con le partite del pomeriggio molto seguite in questo campionato del mondo, dove nulla è scontato. Ci sono state eliminazioni illustri, ci sono state partite dall’esito per nulla scontato e nonostante l’assenza della nostra nazionale, gli ascolti per tutte le partite sono stati molto buoni.

La vita in diretta quindi sta per tornare nella sua classica collocazione, anche se per oggi, ci sarà solo una puntata più breve ma questa volta, la durata, non dipende dai mondiali di calcio. Alberto Matano infatti arriverà su Rai 1 alle 17 per poi salutare il pubblico prima delle 18. Il motivo? La prima della Scala di Milano.

La vita in diretta ritorna in onda il 7 dicembre ma con un formato breve

Dopo dieci giorni di stop, torna quindi in onda La vita in diretta. Oggi 7 dicembre e domani 8 dicembre, il mondiale in Qatar si ferma per cui su Rai 1 ci sarà spazio per la classica collocazione del programma di Rai 1. Come detto in precedenza però oggi La vita in diretta andrà in onda in formato ridotto. Infatti alle 17,50 circa, la linea passa a Milly Carlucci e a Bruno Vespa che presenteranno l’anteprima da La scala di Milano per l’Opera che anche quest’anno, sarà seguita in diretta su RAi 1. I telespettatori che amano La vita in diretta dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere il programma di Rai 1 a pieno regime.

Domani 8 dicembre 2022, La vita in diretta andrà in onda regolarmente ma si anticipa, il programma di Matano infatti ci aspetta alle 16,30 e darà poi la linea a L’eredità. Nonostante la festa in Italia, la programmazione sarà comunque regolare!