Incendio nello studio di Mattino 5 con tanto di evacuazione ma il pubblico non se ne accorge

Esplode l'incendio nello studio di Mattino 5: ecco che cosa è accaduto

Con una media di un milione di spettatori a puntata, Mattino 5 News è uno dei programmi di punta di Canale 5. E il successo non si ferma tanto che il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi andrà in onda anche oggi, 8 dicembre 2022. Vi vogliamo però parlare di qualcosa che sarebbe accaduto in questi ultimi giorni. E’ Giuseppe Candela con una indiscrezione lanciata da Dagospia a raccontare quello che sarebbe successo. Non è stato specificato il giorno, ma pare che nello studio di Mattino 5 ci sia stato un incendio nel backstage. Non è successo nulla, fortunatamente, e nessuno si è fatto male. Lo studio di Canale 5 però è stato evacuato, senza che comunque il pubblico si accorgesse di nulla ( probabilmente l’incendio è divampato mentre il programma non era ancora in onda).

Incendio nello studio di Mattino 5: le ultime news

“Paura a Mattino 5 per un incendio dietro le quinte. Attimi di paura dietro le quinte a Mattino 5. Non per una nuova lite tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi, tutta colpa di un principio di incendio partito dalla macchinetta che distribuisce snack e caffè all’interno dello studio 15 di Cologno Monzese. Incendio che è stato subito spento con un estintore dai vigili del fuoco” ha raccontato Giuseppe Candela nel suo articolo per Dagospia.

E ancora: “Durante questa operazione lo studio è stato evacuato ma è tornato tutto alla normalità e la trasmissione è andata regolarmente in onda”. Insomma come si suol dire in questi casi: tutto è bene quel che finisce bene. Appuntamento quindi oggi su Canale 5 con una nuova puntata di Mattino 5 News in diretta che Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Vi ricordiamo che oggi andrà regolarmente in onda nel pomeriggio anche il programma di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5.