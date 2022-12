Ascolti tv, un altro boom per i Mondiali su Rai 1. Il GF VIP al sabato sera è un flop

Che boom pazzesco su Rai 1 i mondiali: si vola con 9 milioni di spettatori. Ecco tutti i dati della prima serata di sabato 10 dicembre 2022, con il GF VIP flop

Che numeri per questo mondiale entrato ormai nel vivo. Forse se l’Italia fosse arrivata ai quarti, Rai 1 avrebbe superato i 10 milioni di spettatori ma di certo, il dato ottenuto ieri, grazie alla strepitosa partita che ha visto protagoniste Inghilterra e Francia, possiamo dire che la Rai, sarà fiera degli ascolti portati a casa. Numeri eccellenti: si vola con il miglior risultato. La partita Inghilterra-Francia è al momento la più vista di questo mondiale: si vola sopra i 9 milioni di spettatori, superando l’ottimo record incassato con l’Argentina. Che numeri per Rai 1 che è leader della prima serata e riesce ad avvicinarsi anche a 3 milioni di spettatori con Il circolo dei mondiali in onda dalle 22 alle 23 circa. Una prima serata da incorniciare per Rai 1 mentre per Canale 5, che piazza al sabato sera il Grande Fratello VIP, si può parlare di una scelta decisamente flop. Immotivata tra l’altro, vista la noia regnante in una puntata, che avrebbe potuto regalare momenti di trash e di litigate, quelle divertenti, che vedono protagonisti i concorrenti, e invece, per l’ennesima volta, ha solo annoiato il pubblico a casa. E infatti, ci si deve accontentare di 2,4 milioni di spettatori, nulla di più.

Gli ascolti del sabato sera con i mondiali: ecco i dati del 10 dicembre 2022

Inghilterra-Francia, in onda dalle 20 alle 22, ha conquistato 9.596.000 spettatori pari al 45% di share (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). A seguire Il Circolo dei Mondiali, dalle 22:13 alle 23:02, interessa 2.795.000 spettatori pari al 16.4%. Su Canale5 Grande Fratello Vip, dalle 21:55 alle 1:23, ha raccolto davanti al video 2.482.000 spettatori con uno share del 20.7%.

Vediamo i numeri delle altre reti.

Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 1.053.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Pets – Vita da animali è stato visto da 886.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rai3 Sei Pezzi Facili – Il Teatro di Mattia Torre sigla 440.000 spettatori con il 2.6%. Su Rete4 Il ragazzo della porta accanto totalizza un a.m. di 733.000 spettatori (4%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare fa 482.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 Una principessa a Natale segna 694.000 spettatori (3.7%). Sul Nove Michael Jackson – L’uomo dietro la maschera è stato visto da 321.000 spettatori (2%).