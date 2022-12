Ascolti tv, alla domenica vince Natale e quale show senza guizzi

Rai 1 vince anche la prima serata della domenica l'11 dicembre 2022: ecco i dati di Natale e quale leader nel prime time

Una serata parecchio sotto tono quella dell’11 dicembre 2022 per quello che riguarda la programmazione e quindi anche i dati di ascolto. Un palinsesto diverso da quello che il pubblico si aspettava e ascolti non troppo esaltanti per nessuna rete. I dati auditel dell’11 dicembre 2022 ci dicono che la vittoria è andata a Carlo Conti con la sua puntata speciale di Tale e quale, diventato Natale e quale per l’occasione. E per una serata, gli ascolti, non erano certamente la cosa più importante, visto che l’obiettivo era quello di raccogliere fondi per Telethon. Natale e quale, vince comunque la serata con una media di 3 milioni di spettatori e il 18 % di share. le altre reti non brillano e dopo Rai 1, si piazza anche questa settimana Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa, una conferma per la rete ma anche per il pubblico che continua a premiare il programma di Rai 3.

Gli ascolti dell’11 dicembre 2022: ecco i dati della prima serata

Rai1 Natale e Quale – Speciale Telethon, in onda dalle alle, vince la serata con una media di spettatori pari a 3.122.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa, dalle alle, ha incollato davanti al video 2.492.000 spettatori con il 12.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle alle, 1.681.000 spettatori con il 10.9%.

Su Canale5 Un Natale al Sud ha raccolto davanti al video 1.695.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 984.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Qua la zampa! è scelto da 1.006.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 659.000 spettatori (4.6%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 983.000 spettatori pari al 6.8%. Ascolti più alti del solito per il programma di Massimo Giletti che nella prima parte, ha seguito un caso di cronaca di giornata, la strage di Fidene con tre persone uccise da un uomo che ha rubato la sua arma al poligono.

Su Tv8 Natale sotto le stelle segna 439.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Anplagghed è seguito da 356.000 spettatori (1.9%).