La dichiarazione d’amore di Massimiliano Gallo a sua moglie lo commuove

Massimiliano Gallo si commuove mentre dedica parole d'amore a sua moglie

Massimiliano Gallo torna a Oggi è un altro giorno dopo il matrimonio, dopo il sì per sempre alla sua Shalana. Sono diventati marito e moglie da pochi giorni ma si amano da anni, sia amano davvero. “La cosa più romantica che ho fatto per la mia Shalana? Tante cose ma forse la più romantica è che mi commuovo quando la guardo in un certo modo. La guardo e mi salgono le lacrime – confida Massimiliano Gallo a una sognante Serena Bortone – Credo che sia una cosa romantica ma anche il segno che tutto funziona ancora perfettamente. E’ una cosa straordinaria ma per me è un segno che mi fa capire che tutto…” e mentre lo dice Massimiliano Gallo si emoziona e si commuove ancora di più quando guarda il videomessaggio di sua moglie.

Massimiliano Gallo a Oggi è un altro giorno

Un amore a prima vista ma arriva un’altra dichiarazione d’amore di Massimiliano. “La sua bellezza interiore è la stessa che emana fuori”, l’ha capito subito, l’ha capito dai suoi occhi. Si sono conosciuti durante una cena come tante, una cena tra amici. Massimiliano Gallo si stava separando dalla prima moglie ed è arrivata lei, la donna della sua vita. Ha avuto il coraggio di crederci ancora ma da quella cena ci hanno messo un po’ di tempo per capire che non potevano restare distanti.

“Non ho dubbi che avrai fatto un lavoro meraviglioso te, Vanessa, Francesco, per me Vanesse è l’unica attrice italiana che poteva fare Filumena Marturano”. Senza un filo di trucco, semplicissima Shalana ha per suo marito parole piene d’orgoglio.

Arriva ancora un’altra emozione per Massimiliano Gallo, gli occhi di nuovo lucidi mentre svela: “Lei è pura, non riesce a fingere, è uno svantaggio se sei a una cena di lavoro perché se non ha grande stima o simpatia lo dimostra” ma Shalana è meravigliosa anche per questo. Fa notare che anche nel video sua moglie era semplicissima, senza trucco, lei bada a ben altro, meravigliosa anche per questo.