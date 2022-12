Alessia Marcuzzi è pronta: Boomerissima in onda il 10 gennaio su Rai 2

Prime anticipazioni e primo promo per Boomerissima il nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai 2

Primo spot, prime anticipazioni, primo promo ufficiale. Alessia Marcuzzi sceglie accappatoio e cremine sotto gli occhi, cabina armadio e radio anni ’90 per il promo di Boomerissima. Si va in onda tra meno di un mese. Dopo tanto parlare, finalmente vedremo il ritorno della conduttrice su Rai 2 con un programma tutto nuovo. La rete ha puntato moltissimo su Boomerissima va detto. E quest’anno, oltre al successo di Fiorello ( che non doveva però andare in onda su Rai 2) le scelte della rete non si sono mostrate molto vincenti. Dai flop del pomeriggio con Diaco e Ceran, passando alla prima serata con Malgioglio e d’Amico, si può parlate di scelte non azzeccate ecco. Occhi puntati quindi, dal 10 gennaio 2022, su Alessia Marcuzzi che dovrà conquistare buoni ascolti o almeno portare in prime time un programma valido. Come andrà lo scopriremo solo tra qualche settimana, quando la Marcuzzi, dopo quasi due anni di assenza dal piccolo schermo, tornerà in onda. E ci sono anche le prime anticipazioni relative alla puntata dell’esordio.

Boomerissima promo e prime anticipazioni per Alessia Marcuzzi

Dal primo promo in onda di Boomerissima non si capisce praticamente nulla di quello che sarà il programma di Alessia Marcuzzi ma ci ha pensato Tvblog a dare le prime anticipazioni . Secondo quanto raccontano i colleghi di Tvblog, per il gruppo dei boomer arriveranno nello studio di Boomerissima Sabrina Salerno , che di recente è stata già amatissima a Ballando con le stelle e poi anche un altro volto molto amato della rete. Nella squadra dei boomer ci sarà anche Max Giusti. Nella prima puntata vedremo Claudia Gerini, sempre nel gruppo dei boomer. Per i millennial invece, tra i protagonisti della prima puntata di Boomerissima ci sarà Valentina Romani amatissima dai più giovani per i suoi ruoli ne La porta rossa ma soprattutto in Mare Fuori che tra l’altro, sta per tornare su Rai 2, sarà sicuramente la sua partecipazione, una occasione per parlarne.

L’appuntamento con la prima puntata di Boomerissima è quindi per il 10 gennaio 2023 su Rai 2.